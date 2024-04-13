“الحق واستفيد” شهادات بنك مصر الإدخارية 2024 بعوائد سنوية مدتها 3 سنوات

قام بنك مصر بإتاحه العديد من شهادات بنك مصر الإدخارية والتي يتوافر فيها كل احتياجات العملاء سواء كانت في المدة أو القيمة ويمكنك شرائها من أقرب فرع من بنوك مصر الموجودة في أنحاء جمهورية مصر العربية، والجدير بالذكر أن هذه الشهادات استطاعت أن تحظو على طلب كبير جداً من المواطنين في الفترة الأخيرة، ولمعرفة التفاصيل تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.

شهادات بنك مصر

يوجد سلسلة كبيرة جداً من شهادات بنك مصر والتي تم توفيرها في جميع الفروع، وأنواعها تتمثل في النقاط التالية:

شهادة الإدخار ايليت بالعملة الأجنبية

يتم إصدار الشهادة لكلا من الجنسية المصرية والأجنبية.

مدة الشهادة ثلاث سنوات.

الحد الأدنى لشراء هذه الشهادة 1000 دولار أمريكي.

العائد ثابت طوال مدة شراء الشهادة ويصرف ربع سنوياً بالدولار.

إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مرور ستة أشهر.

شهادة الإختيار بالدولار الأمريكي

الشهادة متاحة لجميع الأشخاص.

مدة الشهادة تتراوح ما بين 3 و 5 سنوات.

العائد التراكمي يتم صرفه في نهاية مدة الشهادة.

متاح استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور ستة أشهر.

شهادات بنك مصر بفوائد 30٪

تم توفير شهادة بعائد 30٪ لجميع عملاء بنك مصر وهذه الشهادة تتميز بالنقاط التالية: