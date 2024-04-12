وفري فلوس الجاهز.. طريقة عمل الزبادي في البيت بخطوات بسيطة وتكلفة اقتصادية

يعتبر الزبادي من الأكلات الأساسية التي تقدم إلى الأطفال في المنزل خاصة الأطفال الصغار، وبدلًا من شرائه بأسعار عالية، يتم تحضيره في المنزل بخطوات بسيطة وغير مكلفة، كما يمكن إضافة نكهات فيه مثل زبادي الفراولة أو شيكولاتة ونكهات أخري ويمكن عمله سادة ويمكن استخدامه كعصير وسوف نتعرف في هذا المقال على مكونات عمل الزبادي في البيت وطريقة تحضيره بطريقة ناجحة.

طريقة عمل الزبادي في البيت بخطوات بسيطة وتكلفة اقتصادية

طريقة عمل الزبادي في البيت من أسهل الطرق المعروفة لعمله ولابد من معرفة مكوناته وطريقة تحضيره لضمان نجاحه والزبادي في البيت لا يستغرق وقت طويل في تحضيره.

مكونات التحضير:

مقدار نصف كيلو من اللبن الطازج.

عدد أربع ملاعق من الزبادي البلدي.

طريقة التحضير: