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جهزيها لاولادك.. طريقة عمل الزلابية في المنزل بطعم لا يقاوم
تعتبر الزلابية من أكثر الأطعمة التي يرغب الاطفال في تناولها، وهي في الأصل حلوى شرقية مشهورة في جميع الدول العربية بأسماء مختلفة، فبالإضافة الى زلابية يطلق عليها ايضا اسم لقمة القاضي والعوامة واللقيمات، ويعشق الكثيرون هذه الحلوى اللذيذة التي تقدم في اكبر متاجر الحلويات، وفي هذا المقال سنقدم لكم أفضل طريقة لعمل الزلابية.
طريقة عمل الزلابية في المنزل بطعم لا يقاوم
تحضير الزلابية الأصلية بطعمها الرائع لا يحتاج الى مجهود كبير او مكونات صعبة، وتستطيع اي ربة منزل عمل الزلابية الهشة من الداخل والمقرمشة من الخارج إذا ضبطت المقادير المطلوبة واتبعت الخطوات الصحيحة، وفيما يلي طريقة عمل زلابية لذيذة وشهية.
مقادير عمل الزلابية
- 2 كوب دقيق.
- 1 معلقة كبيرة خميرة فورية.
- 1 معلقة كبيرة نشا.
- 1 معلقة صغيرة ملح.
- 1 معلقة صغيرة سكر.
- 1 كوب ماء دافيء.
خطوات تحضير الزلابية في المنزل
- لتحضير الزلابية احضري وعاء كبير وضعي فيه الدقيق بعد نخله ثم أضيفي اليه الملح والسكر والنشا وقلبي جميع المكونات سويا، ثم اسكبي الماء الدافيء الى الخليط تدريجيا حتى تتجانس العجينة، اتركي العجينة مغطاة حتى تتخمر لمدة ساعة تقريبا، في طاسة عميقة ضعي زيت وسخنيه على النار ثم ضعي عجينة الزلابية بعد تشكيلها باستخدام كيس الحلويات، قلبيها في الزيت حتى يصبح لونها ذهبيا، ثم اخرجيها وضعيها مباشرة في الشربات البارد، اخرجيها بعد عدة دقائق من الشربات ورشي عليها سكر البودرة او صوص الشكولاتة أو جوز الهند.
- ولتحضير شربات الزلابية ضعي في اناء على النار 2 كوب سكر مع كوب ماء، بعد الغليان أضيفي اليهم عصير نفس الليمونة وكيس فانيليا، بعد أن يصبح القوام مناسب اطفئي النار واتركيه يبرد تماما قبل أن تضعي فيه الزلابية.