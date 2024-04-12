الواتساب الذهبي (ضد الحظر) بمميزات جديدة.. لو مش راضي يشتغل هذا الحل!

الواتساب الرسمي هو أحد التطبيقات المهمة التي عمل أبو العرب على تطويرها ليصبح الواتساب الذهبي فهو أحد الإصدارات الحديثة التي يتم من خلالها نقل الملفات كبيرة الحجم وتعين الخلفيات والرسوم المختلفة والوصول إلى الكثير من الأدوات مما يجعل استخدام التطبيق ممتع وشيق وسوف نوضح أهم التفاصيل الخاص بالواتساب الذهبي من خلال المقال التالي.

الواتساب الذهبي

عندما نقوم بتحميل الواتساب الذهبي نحصل على الكثير من المميزات وسوف نوضحها لكم من خلال التالي.

يمكن من خلاله إخفاء رؤية قراءة الرسائل.

يوجد به الكثير من المميزات التي يكون المستخدم بحاجة إليها.

يعمل ذلك التطبيق على جميع الهواتف مثل شاومي و الأندرويد وايفون.

يوجد به الكثير من السمات والألوان التي يمكن استخدامها.

تكون مساحته مناسبة لجميع الهواتف.

مشاركة الرسائل لأكثر من شخص في وقت واحد.

حفظ الحالة الخاصة بأي شخص.

اخفاء رقم الهاتف لأي مستخدم لا تريد معرفة رقمك.

تساعد في حماية المستخدم من أي هكر.

يوجد به الكثير من الخيارات الجديدة الخاصة ب إعدادات الخصوصية.

يساعد في حماية الواتساب ، حيث يوجد به خاصية عدم إضافة رقمك إلى أي مجموعات مختلفة دون أن تقوم بعلمك.

ولكن هناك مشكلة عليك معرفتها، هناك بعض الحسابات الغير آمنة علي هاتفك وبياناتك الشخصية، لذا واجب علينا التحذير من بعض النسخ الغير آمنة.

التفاصيل الخاصة بالواتساب الذهبي