تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات.. استقبلها الآن

تردد اون تايم سبورت، أون تايم سبورت القناة الفضائية المتخصصة في عرض أهم المباريات والأحداث والأخبار الرياضية المصرية، حيث تعرض الدوري المصري بشكل حصرين بالإضافة الى أبرز مباريات الألعاب الجماعية الأخرى مثل كرة السلة والطائرة واليد، ويبحث الكثيرون عن تردد القناة الحالي لضبطها والاستمتاع بمشاهدة المنافسات الرياضية المختلفة، لذا سنقدم لكم من خلال هذا المقال التردد وإعدادات الضبط.

تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات

قناة اون تايم سبورت يتابعها الملايين من مختلف أنحاء الوطن العربي، لذا يحرص المسئولون بالقناة على تحديث بيانات القناة أولا بأول لتصل للمشاهدين بأعلى جودة دون حدوث أي مشاكل بالبث أو تقطيع بالصوت أو الصورة، جدير بالذكر أن تردد القناة خاص بالقناتين أون تايم وأون تايم سبورت 2، والقنوات متوافرة بجودتين SD و HD وسنستعرض لكم فيما يلي تردد اون تايم سبورت الأخير وكافة معلومات إعداد الضبط :

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11861

الاستقطاب : رأسي V

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

أهم البرامج التي تذاع عبر قناة أون تايم سبورت

بخلاف المباريات تعرض قناة اون تايم سبورت عبر شاشتها العديد من البرامج المميزة والتي يتابعها الكثيرين من محبي كرة القدم المحلية والعالمية، بالإضافة الى الاستديوهات التحليلة التي تسبق المباريات الهامة، وفيما يلي نعرض لكم أبرز تلك البرامج :