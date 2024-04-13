“هنا” رابط الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024 وطريقة الدفع أون لاين

يتسائل العديد من المواطنين في الآونة الأخيرة عن الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024، وذلك من أجل معرفة قيمة الفاتورة المراد سدادها وموعد السداد، والجدير بالذكر أن الشركة المصرية للإتصالات وفرت هذه الخدمة إلكترونياً من أجل التسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد المبذول في الذهاب إلى المصالح الحكومية، ولمعرفة الرابط والخطوات تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.

الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024

يمكنك عزيزي القاريء الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024 من خلال استخدام الخطوات البسيطة التالية:

في بداية الأمر نتوجه إلى الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.

كتابة كود المحافظة التابع لها الفرد المستعلم.

كتابة رقم التليفون الأرضي بطريقة صحيحة في المكان المخصص له.

النقر على أيقونة استعلام وسوف تظهر لك كافة التفاصيل والفواتير المراد سدادها.

طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي أون لاين شهر أبريل

التوجه إلى موقع شركة الإتصالات المصرية.

النقر فوق اختيار دفع فاتورة التليفون الأرضي.

كتابة كود المحافظة.

كتابة رقم الهاتف الأرضي المراد سداد فاتورته.

النقر على أيقونة السداد الإلكتروني.

اضغط على كلمة ادفع.

كتابة جميع البيانات المطلوبة منك بطريقة صحيحة في المكان المخصص لها.

الخطوة الأخيرة هي النقر على أيقونة سداد.

أماكن سداد فاتورة التليفون الأرضي

تستطيع سداد فاتورة التليفون الأرضي من خلال الأماكن التالية: