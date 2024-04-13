موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة بالدوري المصري والقنوات الناقلة وقائمة غيابات الأهلي 2024

كلاسيكو العرب المنتظر تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة بالدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة 2024، ويسعى الفريقين إلى تحقيق الثلاث نقاط من المباراة وخاصة بسبب تأذم حالة الفريق الأبيض في جدول الترتيب، وحالة التخبط التي وقع بها الأهلي في المباريات الماضية في الدوري فالتعادل لن يخدم أيا من الفريقين اللذان يسعيان للحاق ببراميدز المتصدر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة بالدوري المصري الممتاز 2024

نصل الآن إلى موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة بالدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة 2024، حيث أنه من المقرر؛ أن تقام مباراة الفريقين يوم الأثنين القادم الموافق الخامس عشر من الشهر الجاري وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي، السادسة بتوقيت المغرب العربي.

القنوات الناقلة لمباراة القمة الأهلي والزمالك

فبعد أن تعرفنا على موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة بالدوري المصري الممتاز ننتقل إلى التعرف على القنوات الناقلة للمباراة، ومن المقرر نقل المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 1 ON Time sport، والتي سوف تعرض أستوديو تحليلي وفقرات متنوعة من ظهر يوم المباراة حتى بعد المباراة.

قائمة غيابات الأهلي قبل القمة

بعد أن تعرفنا معا على موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري والقنوات الناقلة للمباراة، ننتقل إلى قائمة غيابات الأهلي قبل القمة، وتتمثل في أنه يغيب عن قائمة الأهلي أمام الزمالك ستة لاعبين وهم:

الحارس وقائد الفريق محمد الشناوي.

إلى جانب إمام عاشور، نجم خط الوسط الذي يعاني من جراحة في الكتف.

ومروان عطية الذي انضم إلى قائمة الغيابات بسبب إصابته في العضلة الخلفية في لقاء أمس أمام زد.

وتستمر غيابات ياسر إبراهيم بسبب الإصابة في الخلفية.

وحسين الشحات بعد خضوعه لجراحة في الوجه.

بالإضافة إلى أليو ديانج الذي خضع لجراحة في الركبة مؤخرًا.

وفيما يتعلق بمشاركة التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، في لقاء القمة، يبقى الجهاز الطبي للأهلي يحتسم مصيره خلال الساعات المقبلة، بالنظر إلى غيابه عن المباراتين الأخيرتين بسبب إصابة في العضلة الخلفية.