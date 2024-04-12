“560.000 دينار مصرف الرافدين“ سلم رواتب الموظفين الجديد 2024 بالعراق بعد الزيادة الجديدة mof.gov.iq وزارة المالية العراقية

يعد البحث عن سلم رواتب الموظفين في العراق 2024 من أكثر الأشياء التي تشغل محركات بحث جوجل من قبل العديد من المواطنين العراقيين الذين يرغبون في معرفة سلم الرواتب الخاص بالموظفين بعد الزيادة الجديدة التي أقرتها وزارة الماليه العراقية والتي تسعى من خلالها إلى مساعدة موظفي الحكومة العراقية في مختلف التخصصات داخل الدولة لعيش حياة كريمة ومواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار الذي يشهدها الجميع بعد الأزمات الاقتصادية الأخيرة التي عانى منها العديد من دول العالم والتي أدت إلى إحداث الفقر على الكثير من الأسر محدودة الدخل، حيث من المقرر أن تصل قيمة تلك الزيادة إلى 150% والتي من شأنها مساعدة المواطنين من الموظفين.

سلم رواتب الموظفين 2024 بالعراق

أعلنت وزارة المالية العراقية انه من المقرر أن يكون سلم رواتب الموظفين في العراق بعد الزيادة الجديدة، كالتالي:

موظف الدرجة الأولى يترواح راتبه بين 510.000 دينار حتى مليون ومائة دينار.

موظفي الدرجة العاشرة يتراوح راتبه بين 200.000 دينار حتى 650.000 دينار.

موظف الدرجة التاسعة يترواح راتبه بين 250.000 دينار حتى 730.000 دينار عراقي.

موظف الدرجة الثامنة يترواح راتبه بين 275.000 دينار عراقي حتى 820.000 دينار عراقي.

الاستعلام عن رواتب الموظفين بالعراق

أوضحت وزارة المالية العراقية انه يمكن الاستعلام عن رواتب الموظفين في العراق 2024 بزيادة الجديدة من خلال اتباع الخطوات التالية: