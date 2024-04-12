“mtess.gov.dz صندوق التقاعد الوطني“ موعد تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين 2024 بالجزائر ونسبة الزيادة الجديدة

أعلنت الحكومة الجزائرية عن طرح الزيادات الجديدة على رواتب المتقاعدين، وجاء ذلك الخبر بناءًا على توجيهات رئيس الجمهورية لمساندة المواطنين في ظل الغلاء الذي يواجه البلاد منذ فترة، وقد أثار ذلك الخبر كافة المواطنين وجعلهم يتساءلون بكثرة عن ذلك الأمر، ويجدر بنا الإشارة إلى كافة التفاصيل المتعلقة بقرار الزيادة الجديدة على رواتب المتقاعدين في الجزائر، ونوضح لكم ذلك في السطور التالية.

موعد تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين 2024 بالجزائر

تداول الكثير من المواطنين خبر زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر بشكل كبير فيما بينهم وعلى كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء ذلك الخبر حاملًا الفرح لكثير من المواطنين، وقد جاء القرار كالآتي:

وجه رئيس الدولة ذلك القرار بالتزامن مع المدير التنفيذي للصندوق الوطني، وذلك بعد أن صرح المدير بضرورة زيادة المعاشات في ظل هذه الظروف الاقتصادية.

وقد قامت الحكومة الجزائرية بتنفيذ ذلك القرار والتجهيز له لرفع مستوى معيشة المواطنين.

مع العلم أنه سيتم صرف هذه الزيادة بداية من موعد صرف رواتب شهر أبريل.

ما هي نسبة الزيادة على رواتب المتقاعدين 2024 بالجزائر؟

تعمل الحكومة الجزائرية على توفير حياة كريمة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وجاء قرار الزيادة ليعمل على مساندة فئة المواطنين المتقاعدين عن العمل، وتأتي نسبة الزيادة كما هي موضحة في الآتي: