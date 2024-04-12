ارخص موبايل ايفون بمواصفات عالية افضل من أي IPhone بعديه.. هتشيل فون وتعمل ستايل

ارخص موبايل ايفون يتم بيعه في السوق خاصة أن شركة آيفون معروفة عالميًا بانتاجها أفضل إصدارات من الهواتف المحمولة التي تمتلك عدد من الامتيازات العالية، مما يزيد الاقبال بشكل كبير على إصدارات آيفون من قبل الشركة المنتجة لذلك الهاتف الذي يتمتع بنسبة حماية عالية مع كاميرا مميزة

ارخص موبايل ايفون

ارخص موبايل ايفون هو ما يتم البحث عنه بشكل كبير من قبل من يريد أن يملك هاتف آيفون، ويعتبر آيفون 11 الذي يتمتع بذاكرة 128. جيجا بايت مع وان تبلغ سعتها 4 جيجا بايت وشريحة واحدة من أفضل الهواتف بسعر مميز، بحيث يبلغ سعر الهاتف 26.950 ألف جنيه مصري، كما أنه يتم تقديم ضمان عامين مع الهاتف، وهو يعمل بنظام التشغيل من نوع iOS 12، مع تصميمه بتكنولوجيا خلوية وهي ال4G.

الهاتف يدعم البلوتوث وفتحة USB ويدعم الواي فاي بالإضافة لشاشة مميزة مع كاميرا أمامية وخلفية بدقة عالية، مع توفير خاصية التعرف على الوجه وهو من هواتف الجيل الرابع، والشاشة من نوع ليكود راينا يبلغ حجمها 6.1 انش، وهو ما يعني مقاومته الميكاب السوائل والأتربة،

مميزات ارخص موبايل ايفون

ايفون 11 هو ارخص موبايل ايفون وهو واحد من الهواتف المميزة التي اصدرتها شركة ابل ويمتلك الكثير من المميزات الذي تم بناء عليها تصميم الهاتف بدقة وجودة عالية، بحيث من مميزات الهاتف ما يلي: