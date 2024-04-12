موعد إجازة شم النسيم 2024 بعد عيد الفطر واجمل عبارات التهانى للاهل و الاقارب والاصدقاء

تنتهي إجازة عيد الفطر خلال أقل من ثلاثة أيام، وجدير ان اجازة عيد الفطر المبارك اعادة علينا بالخير بدأت من الثلاثاء الماضي وتنتهي الأحد الموافق الرابع عشر من الشهر الجاري، حيث سيستمتع الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص بإجازة مدفوعة الأجر، وينتظرون الآن إجازة شم النسيم 2024 التي تأتي بعد حوالي 3 أسابيع من نهاية إجازة عيد الفطر.

موعد إجازة شم النسيم 2024 بعد عيد الفطر

تم تحديد موعد إجازة شم النسيم لعام 2024 بعد انتهاء إجازة عيد الفطر وفقًا لتقويم العام 2024، وستكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024، وهي إجازة مدفوعة الأجر ليوم واحد فقط للموظفين في كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

– إجازة عيد تحرير سيناء، الثلاثاء 25 أبريل 2024.

– إجازة عيد العمال، الأربعاء الموافق 1 مايو 2024.

– إجازة عيد الأضحى المبارك من الاثنين 17 يونيو وحتى الخميس 21 من الشهر نفسه.

– إجازة ثورة 30 يونيو 2024.

– إجازة المولد النبوي الشريف، الاثنين 16 يوليو 2024.

– إجازة ثورة 23 يوليو، الثلاثاء 23 يوليو 2024.

– إجازة انتصارات أكتوبر 1973، الأحد 6 أكتوبر 2024.