 قناة mbc3 أطفال.. نزل تردد سي بي سي 3 2024 لمشاهدة أروع الأفلام الكرتونية وأبرز الأغاني الطفولية

تعد قناة mbc3 من أكثر الفضائية التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص في مختلف الدول، حيث إن القناة استطاعب جذب ملايين المتابعين في فترة وجيزة، عبر إذاعتها لمجموعة كبيرة من البرامج والأفلام الطفولية المميزة، التي يتمتع المشاهد بسماعها، ولذا يمكنك استقبال القناة على ترددها الجديد، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة mbc3 لمشاهدة الأغاني والأناشيد

يمكنك القيام بإستقبال قناة mbc3 على الأقمار الصناعية المختلفة التي من بينها النايل سات، وفقًا للبيانات الأتيه:-

القمر الصناعي لقناة mbc3 يكون النايل سات.

التردد الجديد للقناة فهو 11559.

معامل الترميز للقناة يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

استقطاب القناة هو أفقي.

تردد قناة mbc3 على العرب سات

وتتمثل أهم المعلومات الخاصة بإستقبال قناة mbc3 على العرب سات، وفقًا للأتي:-

تردد القناة على العرب سات يكون 11470.

معدل الترميز هو 27500.

معدل استقطاب القناة يكون عمودي.

خطوات استقبال قناة mbc3 على النايل سات

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم القيام بتنزيل قناة mbc3 على النايل سات، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التحكم بجهاز الريمود.

ومن ثم يتم التوجه إلى إعدادات القناة.

العمل على إدخال التردد الجديد للقناة.

تحديد معامل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

القيام بالضغط على أيقونة “بحث”.

لتتمكن من استقبال القناة في النهاية.

محتوى قناة سي بي سي 3

تقوم القناة بنقل محتوى مميز على مدار الساعة، ومن بينها الأتي:-

مغامرات جاكي شان. ميغامان محارب النت. الوالدان السحريان برنامج ذاتس سو رايفن. الليث الأبيض.

وغيرها من المحتوى التعليمي الأخر التي تقوم القناة بنقلها على مدار الساعة دون توقف، بما يعشقه ملايين أطفال في كافة أنحاء دول العالم العربي.