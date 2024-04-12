الموارد البشرية|.. إليك أسباب إيقاف دعم الضمان الاجتماعي المطور وما هي شروط الحصول عليه؟

نظرا للشهرة الواسعة التي يتمتع بها برنامج دعم الضمان الاجتماعي المطور باعتباره أبرز برنامج دعم قد تم إصداره داخل المملكة العربية السعودية، يهتم جميع المواطنين من جميع الفئات المستفيدة من دعم الضمان بمعرفة الأسباب التي من الممكن أن تؤثر على دعم الضمان لكي يتم تجنبها وضمان استمرار الدعم، ولهذا عبر موقعنا سوف نقوم بتوضيح أسباب إيقاف دعم الضمان الاجتماعي المطور.

أسباب إيقاف دعم الضمان الاجتماعي المطور

هناك عدد من الأسباب قد تم تحديدها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي بدورها من الممكن أن تؤثر على دعم الضمان الاجتماعي المطور وتتسبب في إيقاف الدعم، ومن ضمن هذه الأسباب ما يأتي في النقاط التالية:

في حالة تواجد المواطن المستفيد خارج حدود المملكة لمدة تزيد عن 3 شهور.

في حالة إثبات ملكية المستفيد لأي ممتلكات أو عقارات مسجلة بإسمه.

إذا ثبت وجود المستفيد في إحدى دور الإيواء الحكومية بالمملكة.

إذا كان المستفيد في حوزته سيارة أو أكثر ملك له.

في حالة امتلاك المستفيد لأكثر من عامل واحد من العمالة المنزلية.

إذا تكاسل المستفيد عن اضافة الأفراد التابعين له في برنامج الضمان.

إذا قام المواطن إرفاق مستندات أو أوراق غير صحيحة أثناء التقديم على دعم الضمان.

إذا كان إجمالي الدخل الشهري للأسرة يتعدى الحد المانع للأجور بالضمان الاجتماعي.

شروط التقديم على الضمان الاجتماعي المطور

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها من أجل التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وهذه الشروط تتمثل في النقاط التالية: