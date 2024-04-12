تحديث واتساب الذهبي الأخطر.. كيفية تنزيل WhatsApp Gold!.. الإصدار الجديد دون الحظر

يعد واتساب الذهبي من أكثر برامج المراسلة الفورية التي عليها طلب في الوقت الحالي، حيث إن التطبيق يعد نسخة معدلة ويوفر العديد من المميزات والخيارات الإضافية الغير متوفرة في التطبيق الأصلي، إضافة إلى إمتلاكة القدرة على إخفاء حالة الإتصال والمساهمة في استخدام حسابات متعددة على جهاز واحد، وغير ذلك من المميزات والوظائف الأكثر تميزًا التي تهدف إلى رفع تجربة المستخدم.

إصدار واتساب الذهبي 2024

يحمل الإصدار الجديد من واتساب الذهبي العديد من الخصائص والمميزات الأكثر انجذابًا لملايين المستخدمين، ومن بينها خاصية مانع الحظر، وهو تمكن منع المستخدمين من استخدام المنصة وعدم مراسلتك في حالة الرغبة بذلك، كما أن التحديث الجديد يُتيح إمكانية قراءة الرسائل التي قامت جهات اتصالك بحذفها، إلى إمكانية تنزيل الأستوريهات الخاصة بالمستخدمين الأخرين.

كيفية تحميل واتساب الذهبي الجديد

هناك بعض الخطوات الهامة لكي تقوم بتنزيل تطبيق واتساب الذهبي WhatsApp Gold 2024، وفقًا لما يلي:-