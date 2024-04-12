وداعًا واتساب!!.. ماسنجر يُعلن مزايا مذهلة لمستخدميه!.. حدثه واستمتع بمزاياه الجديدة

في ظل ما تقدمه شركة ميتا ” Meta” من تطورات ومزايا تكنولوجيا مميزة أمام جميع المستخدمين، قامت بإدخال بعض المزايا لتطبيق فيسبوك ماسنجر، ليتمكن من إرسال صور عالية الجودة، والعمل على إنشاء ألبومات مشتركة، إضافة إلى إرسال ملفات أكبر بحجم يبلغ الـ 100 ميجابايت، هذا وأن هذه المميزات تم تطبيقها لجميع مستخدمي ماسنجر على الهاتف المحمول، ولذلك سنكشف لكم في السطور التالية مزايا تحديث ماسنجر الجديد.

مزايا فيسبوك ماسنجر الجديد

هناك بعض المزايا التي يمكنك الحصول عليها في حال القيام بتحديث ماسنجر الجديد، وفقًا لما يلي:-

إرسال صور وملفات كبيرة بدقة عالية، حيث تُتيح للمستخدمين بالنقر على الصورة من مؤلف الدردشة، بما يضمن ذلك إرسال أكبر عدد من الصور بأعلى وضوح.

إتاحة رموز QR للاتصالات السريعة، مما تُضيف هذه الميزة تبسيط عملية إضافة جهات اتصال جديدة إلى الماسنجر مماثلة لغرار الواتساب.

ميزة إنشاء ألبومات مشتركة، وذلك ضمن الدردشات الجماعية التي تُتيح ذكريات مفضلة واسترجاعها بسهولة والعمل على إنشاء ألبوم، ويكون ذلك بالضغط على اسم الدردشة الجماعية، والضغط بعد ذلك على الوسائط وستراها في هذه الأيقونة.

مميزات ماسنجر شبيها الواتساب

أتاحت شركة ميتا زيادة الحد الأقصى لحجم الملفات، وهي المتمثلة في إضافة صور عالية الدقة والألبومات المشتركة، التي تقوم بإرسالها عبر تطبيق فيسبوك لتصل حجمها إلى 100 ميجابايت، وهذه الميزة تسمح للمستخدمين بإرسال ملفات أكبر دون الإعتماد على البريد الإلكتروني.