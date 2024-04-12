تخيل نفسك وانت ماسك هاتف الأحلام.. مواصفات وسعر ايفون 14 برو في مكتبة جرير السعودية المتوفر بالتقسيط.. جودة الصورة تخليك تقول wow

سعر ايفون 14 برو في مكتبة جرير السعودية، هذه وقد تقدم مكتبة جرير الهاتف المميز iPhone 14 Pro بخيار التقسيط المريح على مدى ١٢ شهرًا بدون فوائد من خلال بعض البنوك السعودية المشاركة في برنامج تقسيط المنتجات من أمازون، يأتي الهاتف بمواصفات رائعة وحجم ملائم يمكن حمله بسهولة في الجيب أو اليد، يضم الهاتف معالج Apple الجديد A16 Bionic لتوفير أداء فائق السرعة والقوة، تتميز كاميرات الهاتف بجودة ممتازة تقدم صورًا وفيديوهات رائعة، وتم تحسين كاميرا السلفي بشكل كبير لالتقاط صور سيلفي جذابة ومميزة، سنتعرف من خلال هذا المقال على سعر iPhone 14 Pro بخيار التقسيط من مكتبة جرير السعودية.

سعر ايفون 14 برو في مكتبة جرير

سنلقي نظرة على سعر ايفون 14 برو في مكتبة جرير بالتقسيط من مكتبة جرير السعودية وهو كما يلي:

السعر الأصلي للهاتف قبل الخصم هو 4086.08 ريال سعودي، أما بعد الخصم يصبح 2607.83 ريال سعودي ولا يشمل ضريبة القيمة المضافة.

قيمة الخصم تبلغ 1700 ريال سعودي، ويتمتع الهاتف بضمان مصنعي لمدة 3 شهور.

القسط الشهري للهاتف يبلغ 135.79 ريال سعودي على مدى 36 شهرًا مع إمكانية التمويل.

القسط الشهري مع الوطنية للتمويل يبلغ 138.79 ريال سعودي على 36 شهرًا.

القسط الشهري مع كوارا للتمويل يبلغ 138.79 ريال سعودي على مدى 3 سنوات.

القسط الشهري مع تمارا يبلغ 749.67 ريال سعودي لمدة 4 شهور.

القسط الشهري مع تابي يبلغ 749.67 ريال سعودي لمدة 4 شهور.

مواصفات هاتف iPhone 14 Pro

بعد أن تعرفنا على سعر ايفون 14 برو في مكتبة جرير سوف نتعرف على مواصفات الهاتف، حيث يتمتع جوال iPhone 14 Pro بمجموعة من المواصفات المميزة التي سنتعرف عليها كما يلي:

المعالج: يأتي المعالج من شركة آبل بنوع A16 Bionic وتقنية الـ 4 نانو مع معالج رسومي من نوع Apple GPU 5-core graphics. التخزين/الرام: يتوفر الجوال بذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت. الكاميرا: يضم الجوال كاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل تدعم الأوتوفوكس، وعدسة ثانية لتقنية Face ID مع بصمة الوجه. وكاميرا خلفية مكونة من ثلاث عدسات أولها بدقة 48 ميجا بكسل، والثانية بدقة 12 ميجا بكسل، والثالثة بدقة 12 ميجا بكسل، بالإضافة إلى سنسور TOF 3D للعزل والبورتريه، وفلاش أحادي من نوع ليد. الشاشة: تأتي شاشة الهاتف على شكل قطعة يُسمى الجزيرة المتحركة في منتصف الشاشة من نوع LTPO Super Retina XDR OLED بمقاس 6.1 إنش. نظام التشغيل: يعمل الجوال بنظام iOS 16. البطارية: يحتوي الجوال على بطارية بحجم 3200 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 20 وات والشحن اللاسلكي بتقنية MagSafe بقوة 15 وات، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي باستخدام شواحن Qi العادية بقوة 7.5 وات.

مميزات ايفون 14 برو

يتميز الهاتف بالعديد من المميزات الرائعة التي جعلته يحتل مكانة مميزة بين الهواتف الرائدة، حيث يأتي بمقاومة للماء والغبار بشهادة IP68، ويتميز بتصنيعه من خامات متميزة، حيث يحتوي على واجهة مصنوعة من درع السيراميك وسطح خلفي من الزجاج المركب غير اللامع مع فريم من معدن الاستانلس ستيل، بالإضافة إلى وجود سماعات خارجية بصوت ستيريو لتجربة صوتية رائعة، ودعم ميكروفون لعزل الضوضاء والضجيج أثناء الاستخدام.