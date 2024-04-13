احصل الآن على هاتف Vivo Y03 بسعر لا يُقاوم ومواصفات تنافس الكبار – تجربة فريدة بتكلفة اقتصادية

يُعتبر هاتف Vivo Y03 بمثابة ثورة في عالم الهواتف الذكية الإقتصادية، حيث يُقدم مزيجًا مثاليًا من الأداء القوي والسعر المعقول، مع تصميم جذاب ومواصفات تقنية متقدمة، يُعد هذا الهاتف خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن جودة عالية دون الحاجة لإنفاق مبالغ طائلة، سواء كنت تبحث عن كاميرا تُلتقط اللحظات بدقة، أو بطارية تدوم طويلًا، فإن Vivo Y03 يُلبي كل هذه الإحتياجات وأكثر.

مواصفات هاتف Vivo Y03

الوزن 185 جرام الأبعاد 163.8×75.7×8.4 مم الخامات بلاستيك مقاومة الماء والغبار IP54 الشاشة 6.56 بوصة IPS LCD الدقة 720×1612 بيكسل المعالج Mediatek Helio G85 الذاكرة العشوائية 4 جيجا رام التخزين 64/128 جيجا الكاميرا الخلفية 13 ميجا بيكسل الكاميرا الأمامية 5 ميجا بيكسل البطارية 5000 مللي أمبير

مميزات هاتف Vivo Y03

تصميم عصري وأنيق. شاشة كبيرة بمعدل تحديث 90 هيرتز. معالج قوي يُقدم أداء ممتاز في الفئة الإقتصادية. دعم تركيب شريحتين اتصال وكارت ميموري. كاميرا خلفية تُقدم صورًا واضحة ومُفصلة. بطارية طويلة الأمد تدعم الشحن السريع. نظام تشغيل Android 14 مع واجهة Funtouch 14. مقاومة للماء والغبار. سعر تنافسي في السوق. متوفر بألوان جذابة.

عيوب هاتف Vivo Y03

الخامات الخارجية من البلاستيك. دقة الشاشة ليست الأعلى في السوق. لا يدعم منفذ السماعات 3.5 مللي. لا يدعم خاصية NFC. الكاميرا الأمامية بدقة منخفضة. لا يدعم الشحن اللاسلكي. لا يدعم شبكات الجيل الخامس 5G. الذاكرة من نوع eMMC 5.1 وليست UFS.

يُعد هاتف Vivo Y03 خيارًا ممتازًا لمن يرغب في الحصول على هاتف ذكي بمواصفات جيدة وبسعر اقتصادي، مع مزايا مثل الشاشة الكبيرة، البطارية القوية، والأداء السلس، يُقدم هذا الهاتف تجربة استخدام مرضية، وعلى الرغم من بعض العيوب، فإن السعر المنخفض يجعله خيارًا جذابًا للغاية في فئته، يُمكنك الحصول على هاتف Vivo Y03 بسعر يُعادل 80 يورو، مما يجعله استثمارًا ذكيًا لمن يبحث عن الكفاءة والإقتصاد في آن واحد.