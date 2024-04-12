قمة عربية بدوري أبطال آسيا.. موعد مبارتي نصف النهائي بين الهلال السعودي والعين الاماراتي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة 2024

قمة عربية بدوري أبطال آسيا تعرف على موعد مبارتي نصف النهائي بين الهلال السعودي والعين الاماراتي دوري أبطال آسيا 2024، المباراة التي ينتظرها العالم العربي، القمة العربية بدوري أبطال آسيا بين الهلال والعين ويسعى كل فريق إلى تحقيق أقصى إستفادة من المباراة الأولى لتسهيل مهمته في المباراة الثانية، وعلى الجانب الآخر من نصف النهائي من دوري أبطال آسيا يلتقي فريقي يوكوهاما ضد فريق أولسان.

موعد مبارتي نصف النهائي بين الهلال والعين دوري أبطال آسيا

تعال معنا لكي تتعرف على كل ما يخص القمة العربية بدوري أبطال آسيا وموعد مبارتي نصف النهائي بين الهلال السعودي والعين الاماراتي دوري أبطال آسيا 2024.

ومن المقرر خوض المباراة الأولى بين الهلال السعودي والعين الاماراتي يوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من الشهر الجاري وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي.

أما المباراة الثانية فتقام يوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرون من الشهر الجاري، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لنصفي النهائي بين الهلال والعين

بعد أن تعرفنا على القمة العربية بدوري أبطال آسيا وموعد مبارتي نصف النهائي بين الهلال السعودي والعين الاماراتي دوري أبطال آسيا 2024، ننتقل إلى القنوات الناقلة لمبارتي نصف النهائي بين الهلال والعين والتي تجدها فيما يأتيي: