“عربية ولا في الأحلام”.. مميزات ومواصفات سيارة Xiaomi SU7 2024 شاومي الكهربائية الجديدة

تعتبر سيارة Xiaomi SU7 2024 شاومي الكهربائية، من السيارات التي تتمتع بمميزات متعددة ومواصفات رائعة، حيث تسعى شركة شاومي بشكل مستمر إلى الشهرة في عالم السيارات بعد أن حققت شهرة كبيرة في عالم الهواتف المحمولة، وسوف نوضح لكم مواصفات السيارة الكهربائية شاومي، مع أهم مميزاتها.

سيارة Xiaomi SU7 2024 شاومي الكهربائية

تعتمد السيارة Xiaomi SU7 الكهربائية في تصميمها على التقنيات الحديثة، وهذا يحقق لها الإنفراد في عالم السيارات، وإليكم مواصفات السيارة، وهي كالتالي:

تم تصميم السيارة، ولها 4 أبواب، 5 مقاعد.

طول السيارة 4997 ملم، وعرضها 1963 ملم، مع ارتفاع 1455 ملم.

السيارة تشتمل على شاشة لمس مركزية حجمها 16.1 بوصة، إلى جانب شاشة قيادة السائق 7.1 بوصة.

السيارة لها فتحة السقف زجاجية بانورامية.

محرك قوة الدفع له 229 حصان، مع الدوران 400 نيوتن متر.

تتمكن السيارة من التسارع يصل إلى 100 كيلومتر في 5.28 ثانية.

كما أن سرعة السيارة القصوى تصل إلى 210 كيلومتر لكل ساعة.

مميزات سيارة Xiaomi SU7 الكهربائية

وإضافة إلى المواصفات السابقة، فقد تتميز سيارة Xiaomi SU7 2024 شاومي الكهربائية بالعديد من المزايا الأخرى، التي تجعلها فريدة، ومن أهم مميزاتها ما يلي: