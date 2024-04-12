تعرف على أسعار الريال والجنيه سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم بجميع البنوك والتعاملات 2024، لا يخلو يوم لا يبحث فيه الكثير من المغتربين وغيرهم عن أسعار العملات وتغيراتها وخاصة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري والذي سوف ننقله لكم من خلال هذا المقال، في جميع التعاملات والبنوك اليوم.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم بجميع البنوك

نضع بين أيديكم الآن تعاملات جميع البنوك بين الريال والجنيه سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم بجميع البنوك والتعاملات 2024، والتي تجدونها فيما يأتي:

إليك تحديث لأسعار الريال السعودي في البنوك المصرية:

في البنك المركزي المصري:

12.66 جنيه للشراء.

12.70 جنيه للبيع.

12.66 جنيه للشراء. 12.70 جنيه للبيع. في البنك الأهلي المصري:

12.66 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

12.66 جنيه للشراء. 12.69 جنيه للبيع. في بنك مصر:

12.67 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

12.67 جنيه للشراء. 12.69 جنيه للبيع. في بنك الإسكندرية:

12.65 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

12.65 جنيه للشراء. 12.69 جنيه للبيع. في البنك التجاري الدولي (CIB):

12.60 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

12.60 جنيه للشراء. 12.69 جنيه للبيع. في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

12.71 جنيه للشراء.

12.74 جنيه للبيع.

12.71 جنيه للشراء. 12.74 جنيه للبيع. في بنك البركة:

12.66 جنيه للشراء.

12.68 جنيه للبيع.

12.66 جنيه للشراء. 12.68 جنيه للبيع. في بنك قناة السويس:

12.61 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

تحليل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

بعد أن تعرفنا معا على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في جميع تعاملات البنوك اليوم، ننتقل إلى تحليل لسعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري، حيث تشهد هذه الفترة إستقرار للجنية المصري مقابل جميع العملات الأوروبيه والعربية إلى أن اليوم قد شهد إرتفاعا طفيفا في نهاية التعاملات وخاصة في سعر الدولار، ومن المتوقع خلال الأيام القادمة إرتفاعات طفيفة في أسعار العملات مقابل الجنية ومنها الريال السعودي.