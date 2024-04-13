LINK\…. رابط التسجيل في امتحان التوجيهي الأردن 2024 من الموقع الرسمي+شروط التسجيل

رابط التسجيل في امتحان التوجيهي الأردن، يتساءل العديد من المواطنين الأردنيين من الطلاب وأولياء الأمور عن عملية التسجيل في الامتحان التوجيهي، حيث أن هذا الامتحان التوجيهي يساعد جميع الطلاب على تحسين جميع النتائج الخاصة بهم في السنة الدراسية، وهذا الأمر يزيد نسبة قبولهم في الجامعات التي يريدون الالتحاق بها، فسنتعرف اليوم في هذا المقال على طريقة التسجيل في الامتحان التوجيهي الخاص بدولة الأردن.

رابط التسجيل في امتحان التوجيهي الأردن

يبحث العديد من طلاب مرحلة الثانوية في الأردن عن الفرصة التي من خلالها يستطيعوا أن يقوموا بتحسين درجاتهم ومستواهم الدراسي، وهذا الأمر يتم عبر الامتحان التوجيهي، فلهذا يتم البحث عن رابط التسجيل في امتحان التوجيهي الأردن والذي يكون من خلال الخطوات التالية:

يتم أولًا الدخول على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم الأردنية.

يتم بعد ذلك الدخول على القسم الخاص بالامتحانات.

يتم اختيار الأيقونة الخاصة بتسجيل الامتحان التكميلي.

يتم إدخال جميع البيانات التي تكون مطلوبة من الطالب.

يتم كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب والتأكد منه.

يتم كتابة البريد الالكتروني أيضًا مع وضع رقم هاتف خاص بالطالب.

يتم الضغط على أيقونة التسجيل.

شروط التسجيل في امتحان التوجيهي الأردن

هناك بعض الشروط التي يجب على الطالب الأردني أن يقوم بتوفيرها لكي يُسجل في الامتحان التوجيهي، فمن ضمن تلك الشروط: