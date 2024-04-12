دعم سكني|.. هل تم تغيير موعد نزول دعم سكني لشهر أبريل 2024؟ وما هي مميزات دعم سكني؟

يعد برنامج الدعم السكني من اهم برامج الدعم التي تم توفيرها داخل المملكة العربية السعودية لتضم عدد كبير من فئات المواطنين المحتاجين لذلك النوع من الدعم، ونظرا لاهمية الدعم السكني لهم يهتم المواطنين بمتابعة كافة الاخبار المتعلقة به وبموعد نزول الدعم الشهري، ولكن هل تم تغيير موعد نزول دعم سكني لشهر ابريل 2024؟ سوف نوضح حقيقة ذلك الأمر في السطور التالية من هذا المقال.

هل تم تغيير موعد نزول دعم سكني لشهر أبريل 2024؟

بالتعاون بين وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية، تم تحديد موعد ثابت ليتم فيه ايداع راتب الدعم السكني من كل شهر ميلادي، ليكون باستطاعة المواطنين ترتيب امورهم على ذلك الموعد، وقد تم اعتماد موعد ايداع راتب الدعم السكني ليكون بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي، اما عن تساؤلات المواطنين حول وجود تغيير في موعد نزول الدعم السكني خلال شهر أبريل الجاري، فقد اكدت الوزارة انه لا يوجد أي قرار صادر بذلك الشأن وان موعد ايداع راتب الدعم لشهر ابريل سوف يتم في موعده الثابت والذي سيوافق يوم الأربعاء بتاريخ 24 من ابريل.

مميزات برنامج الدعم السكني 2024

يقدم برنامج الدعم السكني العديد من المميزات للمواطنين المستفيدين من هذا الدعم من اجل توفير مسكن ملائم لهم، ومن ضمن هذه المميزات انه يتم تقديم دعم مالي غير مسترد بقيمة تتراوح بين 100 ألف إلي 150 الف ريال سعودي كحد أقصي، بالإضافة إلي ان البرنامج قد تمت إجازته من قبل الهيئات الشرعية، كما انه يتم إعفاء المستفيد واسقاط قيمة التمويل في حالة العجز الكلى او الوفاة لا قدر الله.