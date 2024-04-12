ميزة مخفية محدش يعرفها موجودة في الواتس اب.. كيفية مشاهدة حالة الواتساب دون معرفة صاحبها.. بدون برامج شوف استوريهات كل أصحابك

كيفية مشاهدة حالة الواتساب دون معرفة صاحبها، الكثير يريد مشاهدة استوربهات أصحابه وأحبابه على الواتساب دون معرفة صاحبها لذلك سوف نقدم لكم أفضل طريقة بدون برامج، حيث يرغب الكثيرون في ذلك بما في ذلك الحالات المخفية، لذا، هناك العديد من الحيل البسيطة التي تساعدك على مشاهدة حالات الواتساب الخاصة بالآخرين دون علمهم من خلال الأسطر التالية، سنوضح تفاصيل أكثر.

كيفية مشاهدة حالة الواتساب دون معرفة صاحبها

يمكنك معرفة كيفية مشاهدة حالة الواتساب دون معرفة صاحبها يمكن تحقيقه بواسطة طريقتين، أول طريقة يمكنك استخدام تطبيقات خارجية لمشاهدة حالات الواتساب دون علم الطرف الآخر، حيث تستغل هذه التطبيقات العديد من الثغرات في نظام الواتساب، ولكن يجب أن تتخذ الحيطة اللازمة عند استخدامها لأنها تعتبر غير قانونية وقد تضع هاتفك في خطر.

طريقة مشاهدة حالة الواتساب دون معرفة صاحبها

يُمكنك مشاهدة حالة الواتساب للطرف الآخر دون علمه عن طريق استخدام خيارات الإعدادات المتاحة في تطبيق واتساب يمكنك بكل سهولة إلغاء خيار إعلام صاحب الحالة، وبذلك يمكنك مشاهدتها بشكل سري، ولكن يجب أن تتوخى الحذر لأن ذلك يُعتبر انتهاكاً لخصوصية الآخرين، يتم ذلك عن طريق الخطوات التالية:

في البداية، تأكد من اتصال هاتفك بالإنترنت.

افتح تطبيق واتساب على هاتفك الأندرويد أو الآيفون.

انقر على القائمة الثلاث نقاط على أندرويد، ثم اضغط بعد ذلك على الإعدادات.

ومن خلال هاتف الآيفون، انقر مباشرةً على الإعدادات.

بعد ذلك، اضغط على الحساب، ثم على الخصوصية.

قم بإيقاف مؤشرات قراءة الرسائل.

بذلك، لن يتمكن صاحب الحالة من معرفة أنك قد شاهدت حالته.

وفي حالة قيامك بتفعيل مؤشرات القراءة، سيعرف صاحب الحالة أنك شاهدت حالته.

كيفية مشاهدة حالة الواتساب دون معرفة صاحبها في الاندرويد والايفون

للرؤية المختلفة لحالة الواتساب دون معرفة صاحبها في الأيفون والأندرويد، يمكنك حفظ حالات واتساب بشكل افتراضي في ذاكرة التخزين المؤقت في ملفات جهازك، وذلك باتباع الخطوات التالية: