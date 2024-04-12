تعرف على موعد صرف حساب المواطن بالمملكة عن شهر مايو 2024

حددت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية موعد صرف حساب المواطن، حيث زادت التساؤلات خلال الآونة الأخيرة عن موعد الصرف عن شهر مايو 2024، وكما هو متبع ومتعارف عليه فيما يخص حساب المواطن فإن موعد صرف الدعم يكون دائما في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ما لم يتعارض ذلك مع إجازة أو عطلة رسمية ، وهو ما حدث بالفعل عن شهر أبريل الجاري، وسنتعرف خلال الفقرات التالية موعد صرف الدفعة 78 وطريقة الاستعلام عن الأهلية، وقيمة الدعم الخاص بحساب المواطن.

موعد صرف دفعة حساب المواطن القادمة

هذا وقد حدد وزارة الموارد البشرية بالمملكة موعد صرف الدفعة 78 من حساب المواطن، حي سيتم الصرف يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024، نظرا لأن يوم 10 مايو يصادف يوم جمعة وهو عطلة رسمية.

تعرف على قيمة الدعم المقدم بحساب المواطن

قيمة الدعم المقدم لكل فئة:

– رب الأسرة: حوالي 720 ريال

– التابع (فوق 18 عام): حوالي 360 ريال

– التابع (تحت 18 عام): حوالي 206 ريال

إجراءات الاستعلام عن الأهلية بحساب المواطن

– الدخول إلى منصة برنامج حساب المواطن.

– ثم يتم الضغط النقر على الجزء الخاص ب “استعلام عن نتائج الأهلية”.

– إدخال رقم الهوية الوطنية والرمز المرئي.

– الضغط على “استعلام” لمعرفة الأهلية.

تعرف على الشروط الخاصة بالحصول على دعم حساب المواطن

والآن سنستعرض الشروط الرئيسية للحصول على دعم برنامج حساب المواطن في السعودية:

1. الجنسية السعودية: يجب أن يكون المستفيد من برنامج حساب المواطن سعودي الجنسية.

2. التسجيل في البرنامج: على المستفيد التسجيل في برنامج حساب المواطن وإكمال جميع البيانات المطلوبة.

قد يهمك أيضا:-

لينك الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 28 لشهر أبريل 2024 عبر وزارة الموارد البشرية بالمملكة

رابط منصة مظلتي يتيح كشوف pdf أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

تعرف على رابط استعلام أهلية الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر 1445