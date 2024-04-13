“لولو النونو في العيد!”.. تردد قناة وناسة أطفال wanash 2024 لمشاهدة مجموعة أغاني لولو الشقية والأطفال

تمكنت قناة وناسة أطفال wanash من دخول كل بيت وجذب ملايين الأطفال في العديد من الدول العربية، حتى أنها تقدم مجموعة كبيرة من الأغاني والأناشيد المتميزة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، إضافة إلى أنه أصبح من السهل استقبال قناة وناسة اطفال على الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليها جميع الأشخاص الراغبين في مشاهدة القناة بكافة محتوياتها.

تردد قناة وناسة أطفال wanash 2024

تتمثل أهم المعلومات الخاصة بإستقبال قناة وناسة أطفال wanash على الأقمار الصناعية التي من بينها النايل سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة أطفال wanash النايل سات.

التردد الخاصة بقناة wanash: 11430.

معامل استقطاب قناة wanash يكون رأسي.

كما يمكنك استقبال قناة وناسة wanash على معامل الترميز 27500.

تردد قناة وناسة أطفال العرب سات

ويمكنك كذلك استقبال قناة وناسة أطفال لمشاهدة أغاني لولو الشقية والصغار، وفقًا للأتي:-

التردد الجديد للقناة يكون 11270.

كما يمكنك استقبال قناة وناسة أطفال wanash العرب سات.

معدل استقبال قناة وناسة أطفال فهو 27500.

خطوات استقبال قناة وناسة أطفال

تتمثل أهم خطوات استقبال قناة وناسة أطفال الجديد على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى إعدادات جهاز الرسيفر.

ومن ثم تقوم بإدخال التردد الجديد للقناة.

القيام بتحديد القمر الصناعي بعد ذلك.

ليتم العمل على تحديد معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

الضغط على أيقونة “بحث”.

وفي النهاية ستتمكن من استقبال القناة.

محتوى قناة وناسة أطفال

تقدم القناة باقة كبيرة من أغاني لولو الشقية، وكذلك الأفلام الكرتونية الأكثر تميزًا، إضافة إلى تقديمها لبرامج ترفيهية وتعليمية متميزًا ينجذب إليها ملايين الأطفال في العديد من الدول العربية.