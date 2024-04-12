بشرى طيبة لأهالي العراق.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عبر منصة مظلتي spa.gov.iq.. فرحة العيد دخلت كل بيت عراقي

ينتظر العديد من المواطنين بفارغ الصبر معرفة التفاصيل حول اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، حيث تجري الوزارة حاليًا عمليات فحص للطلبات المُقدمة من قبل المواطنين، بهدف صرف الرعاية الاجتماعية للمستحقين بعد التحقق من الشروط المطلوبة، وتوفير الدعم اللازم للأشخاص الذين يحتاجون إليه.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

بالنظر إلى موضوع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، يُشير إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية قامت بتحديد جميع المعايير والشروط الضرورية لتحديد المواطنين المستحقين للحصول على هذه الوجبة الاجتماعية، تتضمن هذه الشروط:

أن يكون المتقدم من الجنسية العراقية.

أن يقيم دائماً في العراق.

أن يكون ضمن الأسر الفقيرة التي تحتاج إلى الدعم بشكل كبير.

تقديم إثباتات تفيد بحالة المتقدم وأسرته الاجتماعية.

عدم استلام أي رواتب شهرية من الضمان الاجتماعي مسبقاً.

أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 و60 عاماً للرجال، وبين 15 و55 عاماً للنساء.

عدم امتلاك عقارات أو أراضي خاصة.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

يمكن لجميع المواطنين الاطلاع على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة:

يجب الذهاب إلى منصة مظلتي .

. ثم البحث عن الخدمات الإلكترونية والنقر عليها.

ثم اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية من القوائم المتاحة.

ثم إدخال رقم الوجبة والمحافظة التي يقيم فيها المتقدم.

ثم إدخال الرقم القومي بشكل صحيح والنقر على زر الاستعلام.

ثم بعد بضع دقائق، ستظهر جميع الكشوفات أمام المتقدم في صيغة PDF.

من خلال هذه الخطوات، يمكن للمتقدم التحقق من استحقاقه لبرنامج الرعاية الاجتماعية.

حيث لم تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق بعد عن أسماء المستفيدين في الدفعة السابعة، ولم يتم تحديد موعد صرفها الرسمي، تابعونا للحصول على أحدث المستجدات.

الاوراق المطلوبة للتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

من بين الوثائق الرئيسية التي تطلبها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تشمل ما يلي: