التقديم متاح.. بدء طرح أراضي الإسكان 2024 بمختلف المدن والمحافظات اعرف الشروط المطلوبة وقدم الآن
يتساءل الكثير من الأشخاص عن موعد طرح أراضي الإسكان 2024 وذلك لما تقدمه تلك الأطروحات من تسهيلات مادية في سداد المبلغ السابق تحديده للحصول على هذه الأراضي، لا سيما وأنه قد تم مراعاة جميع الفئات المجتمعية عند توفير قطع الأراضي وتحديد أسعارها، من خلال ما يلي مزيد من التفاصيل عن طرح أراضي الإسكان 2024.
بدء طرح أراضي الإسكان 2024؟
تم فتح باب الحجز للحصول على أراضي الإسكان التابعة لهيئة التنمية العمرانية منذ اليوم الأول من شهر أبريل الجاري، وسوف يستمر فتح باب الحجز حتى نهاية شهر مايو القادم، أي سوف يظل مفتوح لمدة شهرين.
ومن الجدير بالذكر أنه قد تم طرح قطع أراضي الإسكان لتشمل أكثر من مستوى بما يتناسب مع الكثير من الفئات المجتمعية، وذلك وفق برنامج الطرح الدائم، وذلك على النحو التالي:
- المستوى الأكثر تميزًا للفئة الأعلى دخلاً في المجتمع.
- المستوى المتميز وذلك للفئة ذات الدخل المتوسط في المجتمع.
- المستوى المتوسط، وهو للفئة الأقل مستوى مجتمعيًا.
توزيع أراضي الإسكان 2024 على المدن
لا ريب أنه قد تم طرح عدد معين من الأراضي في المحافظات التي تم الإعلان عن إمكانية التقديم بها، وذلك على النحو التالي:
- تم طرح ما يصل إلى أربعة وثمانون قطعة أرض داخل محافظة أسيوط.
- بالإضافة إلى أنه تم توفير مائتان وأربعون قطعة أرض ضمن نطاق محافظة المنيا.
- إلى جانب أنه قد تم توفير تسعة وسبعون قطعة أرض من المستوى المتوسط في محافظة القاهرة وتحديدًا ضمن نطاق مدينة بدر.
- كما أنه قد تم توفير ما لا يقل عن مائة ستة وتسعون قطعة أرض من المستوى المتوسط كذلك داخل مدينة السادات.
- وبالطبع لم تهمل الجهات المعنية محافظة الأقصر، حيث تم تخصيص مائة وثمانون قطعة أرض ذات مستوى متوسط في منطقة طيبة الجديدة التابعة لها.
- ومن الجدير بالذكر أنه قد تم طرح تسعة وخمسون قطعة أرض في الجهة الغربية من محافظة قنا في الوجه القبلي.
شروط حجز أراضي الإسكان
- يجب أن يكون المتقدم للحجز مواطناً يحمل الجنسية المصرية ولا يمكن للشركات أو المؤسسات التقدم للحجز.
- يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.
- لا يحق للأسرة بما في ذلك الزوج والزوجة والأطفال القصر، التقدم بطلب لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المعلن عنها، وفي حال تقديم الزوج والزوجة طلبات منفصلة لقطع أرض في نفس المدينة أو مدينة مختلفة، سيتم استبعادهما من الحجز.
- يجب أن لا يكون قد تم تخصيص قطعة أرض سابقًا للمتقدم أو أي فرد من أفراد أسرته في برنامج “مسكن”، سواء في المحاور المتميزة أو المتوسطة.
- في حال تقديم عدة أشخاص طلبات لنفس القطعة الأرض، سيتم منح الأولوية للشخص الذي يستطيع دفع نسبة أكبر من ثمن الأرض خلال شهر واحد من التخصيص.