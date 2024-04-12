“هُنـــا” كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وجبة أخيرة 2024 بالعراق

تعتبر الرعاية الاجتماعية من أنواع الدعم المالي المقدم للعديد من الأسر والأفراد الأكثر احتياجًا والأقل دخلاً، حيث إن هذه المنحة تُساهم بشكل كبير توفير حياة كريمة أمام كافة الأشخاص المتقدمين في برنامج الرعاية الاجتماعية، حتى يتم اختيار المنطبق عليهم شروط وضوابط الحصول على الدعم بعناية فائقة، مع الإلتزام بإرفاق كافة المستندات وكتابة البيانات بشكل واضح وصحيح عقب التقديم في البرنامج.

كيفية استخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

تتمثل أهم خطوات الإستعلام عن اسماء المشمولين في دولة العراق، وفقًا لما نص على النحو التالي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع مظلتي التي أطلقتها وزارة العمل.

ثم تقوم بتسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من المنصة.

وعليه يُرجى اختيار الوجبة السابعة في حالة صدورها.

ليتم تحديد المحافظة المقيم بها المواطن.

استكمال باقي البيانات الخاصة بالمستفيد.

الضغط على زر “بحث”.

ليتم في النهاية عرض كافة الكشوفات الخاصة بالرعاية الاجتماعية.

سبب تأخر صدور الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الوجبة السابعة تأخرت لعدة أسباب مختلفة، من بينها عدم توفير التمويل اللازم لتوزيعه على جميع المواطنين المتقدمين في دولة العراق، مع مراعاة بأنه في حال توفر هذا التمويل سيتم البدء مباشرة في توزيع جميع المستحقات المالية الخاصة بالشخص المتقدم، إضافة إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لكي يتم الإعلان عن هذه الوجبة في أقرب وقت.