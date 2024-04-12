ما هي طريقة التسجيل في حساب المواطن 1445؟.. كيفية تقديم اعتراض على الأهلية

يمكنك معرفة طريقة التسجيل في حساب المواطن باتباع بعض الخطوات البسيطة، وإذا كنت ترغب في الاستفسار أو تقديم أي اعتراض على نتائج الأهلية، فما عليك سوى متابعة قراءة هذا المقال، حيث سنتعرف على طريقة التسجيل في حساب المواطن وطريقة تقديم اعتراض على أهلية حساب المواطن من خلال موقعنا.

طريقة التسجيل في حساب المواطن

من خلال هذا هذا الفقرة يمكنك معرفة طريقة التسجيل في حساب المواطن بسهولة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة والسهلة، والتي تتضمن ما يلي:

يجب الدخول إلى موقع حساب المواطن الرسمي.

اختيار رمز التسجيل الجديد.

تقديم رقم الهوية الصالح ورقم هاتفك المحمول وإدخال كلمة المرور قبل النقر على زر الحفظ.

إدخال كلمة المرور المؤقتة المستلمة عبر الرسالة النصية.

إدخال كلمة مرور جديدة.

قراءة والموافقة على الشروط والأحكام المطلوبة.

تقديم المستندات الرسمية المطلوبة لإكمال عملية التسجيل.

استكمال المعلومات المطلوبة منك.

النقر على خيار إرسال الطلب.

خطوات الإعتراض على نتائج الأهلية 1445

إذا كنت ترغب في الاعتراض على نتائج الأهلية، يمكنك اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي تشمل ما يلي:

يجب الولوج إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن. تسجيل الدخول باستخدام بياناتك الشخصية كاسم المستخدم وكلمة المرور. الانتقال إلى الحساب الشخصي وفتح القائمة. اختيار خيار الاعتراض على الأهلية ومن ثم اختيار خدمة الاعتراض على الأهلية. إدخال البيانات المطلوبة وسبب الاعتراض. كتابة أية بيانات إضافية مطلوبة. إرفاق الوثائق اللازمة لدعم اعتراضك. الضغط على زر تقديم الاعتراض لإرسال الطلب.

نتائج الاعتراض على أهلية حساب المواطن

تقوم اللجنة المختصة بفحص الاعتراضات خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويتم إعلام المتقدمين بالنتائج سواء عبر رسائل نصية أو من خلال الحساب الشخصي، في حال قبول الاعتراض، يتم صرف الدعم بشكل رجعي. ومع ذلك، لا يحق للمستفيد طلب الدعم في حالة رفض الاعتراض.

الفئات المستحقة لِدعم حساب المواطن

الانضمام إلى حساب المواطن ليس متاحًا للجميع، بل يتم تخصيصه لفئات معينة تتمتع بالأولوية، وتشمل هذه الفئات: