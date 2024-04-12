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حلويات العيد: طبق كرات جوز الهند بالشوكولاته يجمع كل العيلة في سهرة لذيذة!
كرات جوز الهند بالشوكولاته تعتبر من أروع وأسهل وأسرع الحلويات التي يتم إعدادها في البيت، كما أنها تقدم في المحلات بأسعار غالية الثمن، ولكن معنا يمكنكِ عملها بكل سهولة دون شرائها، حيث تتكون كرات جوز الهند بمزيج جوز الهند وإضافة الزبدة المذابة ومضاف إليها السكر، وبالإضافة إلى أنها يمكن أن تشكل على هيئة أشكال متنوعة، والجدير بالذكر يوجد العديد منها تقدم على البارد والآخر في الفرن، كما تقدم كحلويات مميزة بسيطة وسريعة الإعداد تكفي العائلة بأكملها.
كرات جوز الهند بالشوكولاته
سوف نقدم لكم بعض وصفات لعمل حلويات جوز الهند بالشوكولاته بإعداد المقادير التالية، ولكن لابد من اتباع الخطوات التالية لكي تحصل على كرات جوز الهند من مزيج مميز وغني بالفوائد والطاقة.
أولاً المقادير
- كوب كبير من جوز الهند المبشور الناعم.
- كوب صغير من حليب بودرة.
- كوب صغير من سكر بودرة.
- كوب كبير من حليب مكثف محلي.
- كوب صغير من قشطة جاهزة.
- ملعقة من الفانيليا.
- كوب كبير من سميد خشن.
إعداد كرات جوز الهند بالشيكولاته والزبدة
سوف نوضح طريقة تحضير كرات جوز الهند بالشوكولاته والزبدة، وهي تتمثل فيما يلى :
- قومي بوضع الزبدة في إناء على النار لكي تذوب تمامًا مع التقليب المستمر، كما لابد أن تكون الحرارة هادئة بعد ذلك نقوم بإضافة جوز الهند المبشور مع دقيق السميد والتقليب المستمر لكي يتغير لون الدقيق حتى يأخذ لون ذهبي مع جوز الهند.
- بعد ذلك يرفع من على النار ثم قومي بإضافة الحليب البودرة مع التقليب المستمر ثم إضافة القشطة والتقليب جيدًا مع حليب مكثف محلي.
- قومي برفع الخليط من على النار الهادئة تمامًا مع التقليب المستمر لكي يذوب المقادير السائلة من قشطة والحليب، حتى يتكون خليط متماسك القوام.
- ثم تركه جانبًا لكي يبرد قليلًا، كما يمكنكِ بكل بساطة تشكيلها كما تريدي سواء على هيئة أصابع أو كرات حيث ترص في طبق مع تباعد كل قطعة عن الأخرى لكي لا تلتصق مع بعضها البعض قومي بعد ذلك بوضعها في الثلاجة حتى تتماسك لمدة لا تقل عن 60 دقيقة.
- تقديم كرات جوز الهند الرائعة على تلك الهيئة أو إذابة القليل من شوكولاته، ثم وضع كرات جوز الهند بها لكي تغطي تمامًا من كل الجوانب ثم وضعها داخل الثلاجة حتى تتماسك ثم بعد ذلك تقدم للعائلة.
- يمكنكِ تشكيل كرات جوز الهند وتزيينها بأكثر من طريقة، ويتم ذلك قبل إدخالها الثلاجة ثم قومي برش القليل من المكسرات المجروشة أو يمكنكِ تغميسها في صوص الشوكولاته بيضاء.