حلويات العيد: طبق كرات جوز الهند بالشوكولاته يجمع كل العيلة في سهرة لذيذة!

كرات جوز الهند بالشوكولاته تعتبر من أروع وأسهل وأسرع الحلويات التي يتم إعدادها في البيت، كما أنها تقدم في المحلات بأسعار غالية الثمن، ولكن معنا يمكنكِ عملها بكل سهولة دون شرائها، حيث تتكون كرات جوز الهند بمزيج جوز الهند وإضافة الزبدة المذابة ومضاف إليها السكر، وبالإضافة إلى أنها يمكن أن تشكل على هيئة أشكال متنوعة، والجدير بالذكر يوجد العديد منها تقدم على البارد والآخر في الفرن، كما تقدم كحلويات مميزة بسيطة وسريعة الإعداد تكفي العائلة بأكملها.

كرات جوز الهند بالشوكولاته

سوف نقدم لكم بعض وصفات لعمل حلويات جوز الهند بالشوكولاته بإعداد المقادير التالية، ولكن لابد من اتباع الخطوات التالية لكي تحصل على كرات جوز الهند من مزيج مميز وغني بالفوائد والطاقة.

أولاً المقادير

كوب كبير من جوز الهند المبشور الناعم.

كوب صغير من حليب بودرة.

كوب صغير من سكر بودرة.

كوب كبير من حليب مكثف محلي.

كوب صغير من قشطة جاهزة.

ملعقة من الفانيليا.

كوب كبير من سميد خشن.

إعداد كرات جوز الهند بالشيكولاته والزبدة

سوف نوضح طريقة تحضير كرات جوز الهند بالشوكولاته والزبدة، وهي تتمثل فيما يلى :