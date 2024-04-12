50 مليون دينار عراقي فوري وعاجل.. العراق تزف خبر سار للمواطنين اليوم

أطلقت مديرية زراعة بابل في بيان لها اليوم الجمعة الموافق 12 من شهر أبريل 2024، عن سلفة تبلغ نحو 50 مليون دينار عراقي، على أن يحصل عليه جميع المواطنين في كافة المحافظات العراقية، إضافة إلى إتاحة بعض المميزات التي يمكنك الحصول عليها عقب التقديم على السلفة، في إطار دعم المرأة الريفية والثروة الحيوانية.

الحصول على سلفة مديرية الزراعة في بابل

وأكد ثامر عبد جاسم الخفاجي، مدير زراعة بابل، في تصريحات صحفية مؤخرًا، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لدعم المرأة الريفية بالبابل على مستوى القطاع الزراعي والمحافظة وجميع منظمات المجتمع المدني، مضيفًا أن قيمة السلفة تتراوح من 20 إلى 50 مليون دينار عراقي، ولا تضمن أرباح لكل أسرة لا يقل مشروعها عن 15 رأس من البقر أو الجاموس، مشيرًا إلى السلفة كذلك يتم إتاحتها حتى لو الزوج لديه دخل عسكريًا أو موظفًا مدنيًا أو حتى متقاعدًا.

سداد سلفة مديرية زراعة بابل

وأشار الخفاجي، إلى أن التقديم على السلفة المنوط صرفها من قبل مديرية الزراعة تكون بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 14 من شهر أبريل 2024، عبر فحص المشروع والمربي عن أرضة وعدد الماشية المكلف صرف السلفة لهم، مع تشكيل لجنة معنية من قبل وزارتي الزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية، للتأكد من صحة الطلبات المقدمة، على أن يتم تقسيم مبلغ التسديد على أربعة سنوات.