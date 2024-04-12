رابط takaful.naf.gov.jo التسجيل في برنامج الدعم التكميلي بالأردن 2024 وزارة التنمية الاجتماعية

الدعم التكميلي في الأردن يأتي من برنامج صندوق المعونة الوطنية الأردنية، ويهدف إلى مساعدة الأشخاص ذوي الدخل المحدود والذين يواجهون صعوبات مالية، يتم تقديم مساعدات مالية تتراوح بين 50 و200 دينار أردني شهريًا، ويتوقف ذلك على عدد أفراد الأسرة ودخلها الشهري.

التسجيل في برنامج الدعم التكميلي بالأردن

ينبغي الذهاب إلى موقع وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن للتسجيل في الدعم التكميلي المتاح بالشرح التالي:

الرجاء زيارة الرابط المحدد على منصة وزارة التنمية الاجتماعية.

اضغط على مربع البرامج الاجتماعية، ثم اختر برنامج “تكافل”.

عندما يقوم المتقدم بإدخال رقم التعريف المحدد الخاص به، يجب أن ينقر على زر الاستعلام.

سيتلقى المتعلم رسالة تؤكد له ما إذا كان مستحقاً لاستلام الدعم المالي أم لا.

إذا تمت الموافقة على الطلب، فسيتم الانتهاء من عملية التسجيل بنجاح.

شروط التسجيل في الدعم التكميلي 2024 في الأردن

حددت الحكومة الأردنية، من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، شروط التسجيل في الدعم التكميلي للتحقق من وصول الدعم للمواطنين المستحقين، والذين يستوفون مجموعة من الشروط المحددة.

فقط المواطنين الذين يحملون الجنسية الأردنية هم المؤهلين للتسجيل في برنامج الدعم التكميلي.

يجب على هؤلاء المواطنين البقاء والاستقرار بشكل دائم على الأراضي الأردنية.

يجب أن يكون المتقدم غير عامل في القطاع العام أو العسكري، وأن يكون لديه دخل شهري ثابت.

عدم وجود أصول باهظة القيمة، أو عقارات تملكها المتلقي للدعم.

إحضار رقم الهوية ضروري لاستلام الدعم التكميلي.

ينبغي أن تكون الأسرة المحظوظة غير مؤهلة للحصول على دعم موجه من الصندوق الوطني للمعونة، كما يجب أن يكون هذا الدعم هو المصدر الوحيد للدعم الذي تحتاجه.

يُعفى الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وغيرهم من الحالات الاستثنائية، الذين يحتاجون إلى الدعم بشكل أكبر، من الشرط الذي ذُكر سابقًا.