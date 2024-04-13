“الاناقه والشياكة كلها فيه”.. تعرف على مواصفات هاتف Oppo Find X7 Ultra.. هاتف في الجون للغلابه!!

تقدم شركة Oppo هاتفها الجديد Oppo Find X7 Ultra كجزء من سلسلة هواتف Find X7 الرائدة، يعتبر Oppo Find X7 Ultra واحدًا من أقوى الهواتف الذكية التي أطلقتها الشركة حتى الآن، يأتي الهاتف بمواصفات تقنية مذهلة تجعله يتفوق على منافسيه في العديد من الجوانب، سواء كان ذلك في الأداء أو في التصميم أو في الكاميرا.

مواصفات الهاتف

يتميز Oppo Find X7 Ultra بشاشة AMOLED بحجم 6.7 بوصة وبدقة وضوح QHD+، مما يوفر تجربة مشاهدة مثالية للمستخدم، كما أن الشاشة تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، مما يجعل تجربة التمرير والاستجابة أسرع وأكثر سلاسة.

من ناحية الأداء، يأتي Oppo Find X7 Ultra بمعالج Snapdragon 888، وبذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 غيغابايت، مما يجعل الهاتف يتمتع بأداء قوي وسلس تحت أي ظروف، كما يأتي الهاتف بسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 غيغابايت، مما يوفر مساحة كبيرة لتخزين الصور والفيديوهات والتطبيقات.

أما بالنسبة للكاميرا، فإن Oppo Find X7 Ultra مجهز بنظام ثلاثي الكاميرا خلفية يضم كاميرا بدقة 50 ميغابيكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميغابيكسل، وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 13 ميغابيكسل، كما يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل لالتقاط صور سيلفي عالية الجودة.

يعمل Oppo Find X7 Ultra بنظام تشغيل ColorOS 11.2 الذي يوفر تجربة مستخدم سلسة ومميزة. يأتي الهاتف ببطارية بسعة 4500 مللي أمبير تدعم شحن سريع بقوة 65 واط، مما يعني أنه يمكن شحن الهاتف بسرعة واستخدامه لفترات طويلة دون الحاجة إلى القلق بشأن انتهاء الطاقة.

بالإضافة إلى كل هذه المواصفات الرائعة، يأتي Oppo Find X7 Ultra بتصميم أنيق وأنحف، مما يجعله جهازًا جذابًا وملفتًا للنظر، تتوفر العديد من الخيارات للألوان، مما يسمح للمستخدمين باختيار اللون الذي يناسب ذوقهم.

هاتف Oppo Find X7 Ultra

يعد هاتف Oppo Find X7 Ultra هو هاتف ذكي رائد يجمع بين تصميم أنيق ومواصفات تقنية متقدمة، إذا كنت تبحث عن هاتف يوفر أداء قوي وتجربة استخدام رائعة، فإن Oppo Find X7 Ultra هو الخيار المثالي لك.