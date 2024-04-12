فيلم شقو 2024 ماي سيما بطولة محمد ممدوح وعمرو يوسف فيلم الأكشن والإثارة علي موقع ايجي بست

يريد الكثير من محبي الافلام العربية مشاهدة فيلم شقو بطولة النجم المعروف عمرو يوسف والنجم الكبير محمد ممدوح والنجمة امينه خليل وإستطاع الفيلم خلال اول ايام العيد ان يحقق نجاح كبير للغاية وشهد الفيلم تغير للكثير من الابطال في تجسيد الشخصيات وظهر ممدوح بشكل مغاير للغاية عما تعود عليه الجمهور وايضا امينة خليل تطل للجمهور بدور راقصة وذلك جعلها ترفض الدور في البداية ولكنها عادة للمشاركة مع كاست العمل وايضا عمرو يوسف قال قمت بالتحضير اكثير من عامين وإستطاع الفيلم ان يحقق نجاح باهر خلال اول ايام عرضة .

فيلم شقو 2024 ماي سيما

عبّر الفنان عمرو يوسف عن سعادته بإطلاق فيلم “شقو” بعد مرور 3 سنوات من بدء التحضيرات له، معربًا عن أمله في أن يحظى الفيلم بإعجاب الجمهور نظرًا للجهود الكبيرة التي بذلت في إعداده وتصويره وأشار يوسف إلى أن ممارسته للرياضة ساعدته كثيرًا في تقديم المشاهد العملية.

فيلم شقو 2024 بطولة محمد ممدوح وعمرو يوسف

وأضاف الفنان أن التعاون مع زملائه في الفيلم، بما في ذلك يسرا ومحمد ممدوح ودينا الشربيني، كان ممتعًا وأسهم في نجاح عملهم الفني فيلم شقو من بطولة يوسف وممدوح والشربيني وإخراج السبكي وتأليف صبري.