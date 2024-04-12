متى شم النسيم 2024 في مصر والعطلات الرسمية للقطاع الخاص والعام

متى شم النسيم 2024 في مصر، تتزامن عطلة عيد الفطر المبارك مع عيد شم النسيم، وبات الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية تبحث عن تواريخ عطلة عيد شم النسيم، حيث يعد هذا العيد من الأعياد القديمة في مصر تعود إلى عهد الفراعنة، وكان الفراعنة يحتفلون في هذا العيد بجمال الطبيعة واعتدال الجو، في هذا المقال سنوضح تفاصيل أكثر حول ذلك.

متى شم النسيم 2024 في مصر

يعد عيد شم النسيم من الأعياد الفرعونية الموروثة، حيث كان الفراعنة يحتفلون بهذه المناسبة للاحتفاء بموسم الحصاد وجمال الطبيعة في هذا الوقت الذي يتميز بالطقس اللطيف العيد يعني تجديد الحياة، ولهذا السبب كان الفراعنة يخرجون في هذا اليوم للاستمتاع بالطبيعة وتناول أطباق الأسماك المملحة والملانا وغيرها.

حسب التوقعات الفلكية ، سيصادف عيد شم النسيم في عام 2024 يوم الاثنين 6 مايو وسيكون يوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقًا لقانون العمل.

العطلات الرسمية في مصر 2024 للقطاع الخاص والعام