متى شم النسيم 2024 في مصر والعطلات الرسمية للقطاع الخاص والعام
متى شم النسيم 2024 في مصر، تتزامن عطلة عيد الفطر المبارك مع عيد شم النسيم، وبات الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية تبحث عن تواريخ عطلة عيد شم النسيم، حيث يعد هذا العيد من الأعياد القديمة في مصر تعود إلى عهد الفراعنة، وكان الفراعنة يحتفلون في هذا العيد بجمال الطبيعة واعتدال الجو، في هذا المقال سنوضح تفاصيل أكثر حول ذلك.
متى شم النسيم 2024 في مصر
يعد عيد شم النسيم من الأعياد الفرعونية الموروثة، حيث كان الفراعنة يحتفلون بهذه المناسبة للاحتفاء بموسم الحصاد وجمال الطبيعة في هذا الوقت الذي يتميز بالطقس اللطيف العيد يعني تجديد الحياة، ولهذا السبب كان الفراعنة يخرجون في هذا اليوم للاستمتاع بالطبيعة وتناول أطباق الأسماك المملحة والملانا وغيرها.
حسب التوقعات الفلكية ، سيصادف عيد شم النسيم في عام 2024 يوم الاثنين 6 مايو وسيكون يوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقًا لقانون العمل.
العطلات الرسمية في مصر 2024 للقطاع الخاص والعام
- عيد تحرير سيناء ويوافق يوم الخميس 25 إبريل 2024.
- كذلك إجازة عيد العمال وتوافق يوم الأربعاء 1 مايو 2024.
- أيضًا إجازة شم النسيم ويوافق يوم الإثنين 6 مايو 2024.
- كذلك عطلة عيد الأضحى المبارك وتبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 17 يونيو 2024 حتى يوم الأربعاء 20 يونيو من نفس العام.
- أيضًا إجازة ثورة يونيو توافق يوم الأحد 30 يونيو 2024.
- إجازة رأس السنة الهجرية وتوافق يوم الإثنين 8 يوليو 2024.
- كذلك إجازة عيد ثورة 23 يوليو 1952 وتوافق يوم 23 يوليو 2024.
- أيضًا إجازة المولد النبوي الشريف يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024.
- إجازة عيد السادس من أكتوبر 1973 وتوافق يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 وهي آخر العطلات الرسمية خلال عام 2024.