استعلام الوظائف الحكومية 2024 عبر jobs.caoa.gov.eg/Jobs “جاري الفرز ولا الميعاد اتحدد ولا محاولة مرة أخرى!!”

يتساءل عدد كبير من المتقدمين بوظائف بوابة الوظائف الحكومية عن رابط استعلام الوظائف الحكومية، بحيث يستعلموا بالرقم القومي الخاص بهم ورقم التقديم عن الوظيفة، خصوصًا بعد التوقعات التي انتشرت مؤخرًا بأن الجهاز سيُتيح الاستعلام عن الوظائف بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وعلى أي حال نوضح لكم عبر البديل رابط الاستعلام وخطوات التقديم على الوظائف حال إتاحة أي فرصة.

استعلام الوظائف الحكومية

بعد إتاحة عدد من الوظائف الحكومية للتقديم عليها من قِبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوقت سابق، يرغب كثيرون الآن في الاستعلام عن تِلك الوظائف، بحيث يتعرفوا على مدى قبولهم في هذه الوظائف، هل تم قبولهم بشكل مبدئي، أم تم رفض أوراقهم لعدم توافر المعايير من البداية، وحال إعلان نتائج أي وظائف من المُعلنة سابقًا، فسوف يحتاج المستعلم للسير على خطوات للتعرف على النتيجة، وهذه الخطوات على هذا الترتيب:

بداية الأمر ينبغي أن يتوجه المستعلم/ة إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية، ومن الأعلى سيجد القوائم، ويختار منها “استعلام”.

تظهر لك صفحة الاستعلام عن حالة الطلب، حيث يتثني عليك القيام بثلاث أمور، والتي هي إدخال الرقم القومي ورقم التقديم، والثالثة النقر على “استعلام”.

إن كان الفرز قائم سيظهر لك أن عملية الفرز مستمرة، وفي حالة إعلان النتيجة، سيظهر لك خيارين، الأول هو تحديد موعد للاختبار وهذا يعني القبول المبدئي، بينما الثانية وهي حاول مرة أخرى ويعني للأسف رفض طلبك.

تقديم بوابة الوظائف الحكومية

ومن ناحية أخرى يبحث الكثيرون عن طريق التقدم على الوظائف المتاحة من قِبل الجهاز، ويمكن التقديم من الخطوات التالية: