سيارة عصرية راقية|.. إمكانيات سيارة فورد موستانج Ford Mustang 2024 وسعره بالمملكة العربية السعودية

منذ طرحها لأول مرة في عام 1964، لم تكن سيارة فورد موستانج مجرد سيارة رياضية بل رمزًا للأداء والأناقة والقوة، وفي عام 2024، تعود موستانج بإصدارها الجديد محملة بالتطورات التكنولوجية والتصميمية التي تجعلها أكثر إثارة وتطورًا من أي وقت مضى، وسواء كنت مهتمًا بأداء قوي على الطرقات أو بتقنيات القيادة الذكية، فإن موستانج 2024 تقدم تجربة قيادة استثنائية تجمع بين القوة والأناقة بطريقة لا مثيل لها.

إمكانيات سيارة فورد موستانج Ford Mustang 2024

– حزمة ألوان داخلية مميزة:

– جلد نابا الأحمر.

– جلد نابا الأزرق.

– جلد نابا الأخضر.

– مقاعد ريكارو (اختياري).

– نظام صوتي B&O مكون من 16 مكبر صوت (اختياري).

– نظام تثبيت السرعة التكيفي (اختياري).

– نظام المساعدة في البقاء في المسار (اختياري).

– نظام تحذير الاصطدام الأمامي (اختياري).

– نظام معلومات وترفيه Sync 4:

– شاشة لمس مقاس 12.3 أو 13.2 بوصة.

– دعم لـ Android Auto و Apple CarPlay وتكامل Amazon Alexa.

– نظام صوتي B&O مكون من 12 مكبر صوت (اختياري).

– مقاعد رياضية:

– تصميم رياضي مريح.

– دعم كهربائي.

– عجلة قيادة D-Shape:

– تصميم D-Shape مريح.

– عناصر تحكم مدمجة للنظام الصوتي ونظام المعلومات والترفيه.

– أدوات قياس رقمية:

– لوحة عدادات بأدوات قياس رقمية مقاس 12.4 بوصة.

– فتحة سقف بانورامية (اختياري).

– نظام تكييف هواء أوتوماتيكي:

– خمس مناطق للتحكم.

أداء فورد موستنج 2024:

1. EcoBoost:

– محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.3 لتر.

– قوة: 315 حصان / عزم دوران: 432 نيوتن متر.

2. GT:

– محرك V8 سعة 5.0 لتر.

– قوة: 480 حصان / عزم دوران: 562 نيوتن متر.

3. Shelby GT500:

– محرك V8 سعة 5.2 لتر.

– قوة: 760 حصان / عزم دوران: 861 نيوتن متر.

– نوافل النقل:

– EcoBoost و GT: ناقل حركة يدوي من ست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي من عشر سرعات.

– Shelby GT500: ناقل حركة أوتوماتيكي من عشر سرعات فقط.

سعر سيارة فورد موستانج Ford Mustang 2024 بالمملكة العربية السعودية

1. Boost Coupe:

– السعر (بالدولار): $32,515.

– السعر (بالريال السعودي): 122,043 ريال سعودي.

2. EcoBoost Premium Coupe:

– السعر (بالدولار): $38,040.

– السعر (بالريال السعودي): 142,282 ريال سعودي.

3. GT Coupe:

– السعر (بالدولار): $43,090.

– السعر (بالريال السعودي): 161,482 ريال سعودي.

4. EcoBoost Premium Convertible:

– السعر (بالدولار): $43,540.

– السعر (بالريال السعودي): 163,125 ريال سعودي.

5. GT Premium Coupe:

– السعر (بالدولار): $47,610.

– السعر (بالريال السعودي): 178,475 ريال سعودي.

6. GT Premium Convertible:

– السعر (بالدولار): $53,110.

– السعر (بالريال السعودي): 199,240 ريال سعودي.

7. Dark Horse Coupe:

– السعر (بالدولار): $60,865.

– السعر (بالريال السعودي): 229,328 ريال سعودي.