“التميز والدقة والتصميم”… مواصفات ومميزات الهاتف الذكي Xiomi Cvi 4 Pro من شاومي بسعر مميز

أعلنت شركة شاومي في الصين عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد Xiomi Cvi 4 Pro، الذي يتميز بمواصفات متقدمة وبسعر تنافسي، وبعد طرح هذا العملاق ظهر اهتمام واسع من الجمهور لمعرفة تفاصيل هذا الهاتف الذي تقدمه شاومي، لمزيد من المعلومات حول مواصفات الهاتف، يمكن قراءة هذا المقال حيث سنوافيكم بالمميزات والمواصفات وأيضا سعر الهاتف.

مواصفات هاتف Xiomi Cvi 4 Pro

يتمتع الهاتف Xiomi Cvi 4 Pro بمجموعة متنوعة من المواصفات التي تضمن أداء عالي ومتميز، إليكم تفصيل لهذه المواصفات:

الأبعاد: 157.2 × 72.8 × 7.5 ملم.

يتراوح بين 177.6 و180.9 جرام، ويختلف الوزن حسب نوع الخامات الخارجية التي تتضمن الزجاج والمعدن، بالإضافة إلى إصدار خاص بظهر من الجلد.

دعم الهاتف لشريحتي اتصال من نوع نانو، مع العلم أن الهاتف لا يدعم تركيب كارت ميموري.

شاشة الهاتف من نوع أموليد، بقياس 6.55 بوصة ودقة 14236 × 2750 بيكسل، كثافة البيكسلات 460 بيكسل لكل بوصة، وسطوع يصل إلى 3000 شمعة، مع معدل تحديث 120 هيرتز.

حماية الشاشة بطبقة من الجيل الثاني تقاوم الخدوش والصدمات.

يأتي بمعالج كوالكوم سناب دراجون ثماني النواة بتردد 3.0 جيجا هرتز ودقة تصنيع 4 نانو متر، ومعالج رسوميات ادريانو 750.

ويأتي بنظام تشغيل أندرويد 14.

مساحات التخزين 256 جيجا أو 512 جيجا للتخزين، و16 جيجا رام.

الكاميرا الأمامية مزدوجة بدقة 32 ميجا بكسل لكل منهما، واحدة للتصوير العادي والأخرى للتصوير بزاوية واسعة.

الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 50/50/12 ميجا بكسل، تدعم التقاط الصور وتصوير الفيديوهات بجودة عالية.

هذه المواصفات تجعل من Xiomi Cvi 4 Pro خيار مثير للمهتمين بالتقنية والباحثين عن هاتف بأداء استثنائي في فئته السعرية.

مميزات هاتف Xiomi Cvi 4 Pro

يقدم هاتف Xiomi Cvi 4 Pro مجموعة من المميزات الرائعة التي تبرزه بين منافسيه، وهي كالتالي:

يأتي الهاتف بتصميم عصري يلفت الأنظار، مما يزيد من جاذبيته للعملاء.

توفر وظيفة الفتح ببصمة الأصبع المدمجة أسفل الشاشة سرعة وأمان عاليين في الاستخدام.

يدعم الهاتف إلغاء القفل بتقنية التعرف على الوجه، مما يوفر وسيلة إضافية ومريحة للأمان.

متوفر بألوان متعددة تشمل الأسود، البنفسجي، الأزرق، والأخضر، لتلبية أذواق مختلفة.

تأتي البطارية بسعة 4700 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 67 واط، مما يضمن إعادة الشحن السريع.

يعمل بنظام تشغيل حديث يعزز تجربة المستخدم.

يتمتع بمعالج يوفر أداء متميزا في تشغيل التطبيقات والألعاب الثقيلة دون تأخير.

تساعد الكاميرات المتطورة المستخدمين على التقاط صور بجودة عالية وتفاصيل دقيقة.

يوفر الهاتف تجربة صوتية عالية الجودة لمحبي الأفلام والموسيقى.

تقدم الشاشة ألوانا زاهية وتباين عالي يعزز من تجربة المشاهدة.

كل هذه المميزات تجعل من Xiomi Cvi 4 Pro خيار مثالي لمن يبحث عن هاتف يجمع بين الأداء المتميز والتصميم الجذاب.

سعر هاتف Xiomi Cvi 4 Pro

يعرض هاتف Xiomi Cvi 4 Pro بأسعار مغرية تناسب مختلف الاحتياجات والميزانيات: