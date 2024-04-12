“يا رايحين للنبي الغالي هنيالكم وعقبالي ” تعرف على كافة تفاصيل حملة الراجحي للحج هذا العام 1445

أطلقت مؤسسة الراجحي بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة السعودية حملة الحج لإتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين لأداء فريضة الحج، وخاصة من لم يؤدها من قبل، وهي الحملة التي شهدت إقبالا كبيرا وغير مسبوق، كما يبحث الكثير من المواطنين الذين تقدموا عن أسماء المقبولين في حملة الراجحي للحج، وتيسيرا عليهم أطلق بنك الراجحي بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، منصة إليكترونية للرد على كافة الاستفسارات والاستعلام عن أسماء المقبولين في الحملة، وتوضيح كافة الأمور المتعلقة بحملة الراجحي للحج.

طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين في حملة الراجحي للحج

من شروط التقديم في حملة الراجحي للحج ما يلي:

1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حتى يستفيد من منحة الراجحي.

2. يجب أن يكون المتقدم مواطنا في المملكة العربية السعودية، ولا يعيش خارج المملكة.

3. ينبغي أن يكون المتقدم من المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي.

4. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما للسيدات، و 25 عاما للرجال.

5. يجب أن تكون هذه هي المرة الأولى التي يؤدي فيها المتقدم فريضة الحج، لإتاحة الفرصة لغيره.

6. يجب تقديم الطلب خلال الفترة المعلنة، مع توفير كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

7. يجب على المتقدم إضافة رقم جواله، لتسهيل التواصل معه.

8. يلزم تقديم إثباتات تؤكد أن المتقدم بصحة جيدة، ولا يعاني من أي أمراض تؤثر عليه جسديا أو نفسيا أو عصبيا.

تفاصيل حملة الراجحي للحج

وفيما يلي مزيد من التفاصيل عن هذه الحملة:

. الحملة تهدف إلى إتاحة فرصة للمواطنين السعوديين للقيام بفريضة الحج، خاصة أولئك الذين لم يسبق لهم أداء هذه الفريضة من قبل.

. هناك شروط محددة للتقديم في هذه الحملة بأن يكون المتقدم (سعودي الجنسية- مقيم في المملكة ولا يعيش خارجها- من المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي- المتقدم في عمر 18 عاما فأكثر للسيدات و 25 عاما فأكثر للرجال- تكون هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها المتقدم بأداء فريضة الحج)