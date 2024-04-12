يقلل الوزن ويعالج البشرة .. أهم 7 فوائد للشوفان يمكن الحصول عليها عند إضافته للنظام الغذائي

يعتبر الشوفان من الحبوب الكاملة سريعة التحضير بإضافتها إلى مكونات أخرى مثل الماء أو الحليب، ويشتهر بفوائده للتخسيس حيث يحتوي على سعرات حرارية أقل مقارنة بالقمح والحبوب الأخرى، كما أن تناوله بمعدل منتظم يمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية من بينها خفض التوتر وتعديل معدل ضربات القلب والحفاظ على ضغط الدم عند معدل مناسب.

فوائد الشوفان للجسم

عند تناول الشوفان بشكل منتظم وإضافته إلى النظام الغذائي يمكن الحصول على العديد من الفوائد الصحية للجسم مثل:

تقليل معدل الإصابة بالسمنة

يمكن إضافة الماء إلى الحليب لإعداد وجبة مشبعة تقلل من معدلات الإصابة بالسمنة للأسباب التالية:

يحتوي الشوفان على سعرات حرارية منخفضة.

يقلل من عدد الوجبات المتناولة لأنه يزيد الشعور بالشبع.

يقلل من الشهية والشعور بالجوع.

الوقاية من السكري

يعتبر الشوفان ذو مؤشر جلايسيمي منخفض مما يؤدي إلى إبطاء إفراغ محتوى المعدة من الطعام وبالتالي الحفاظ على المعدل الطبيعي للسكر في الدم، وتقليل معدلات الإصابة بسكري النوع الثاني والحساسية للأنسولين.

خفض الكوليسترول في الدم

يحتوي الشوفان على البيتاجلوكان وهي مادة تقلل من نسبة الكوليسترول والدهون الضارة في الدم مما يحافظ على سلامة القلب والأوعية الدموية.

تعزيز صحة الجلد

يعتبر الشوفان من الحبوب التي تعادل درجة حموضة الجلد، وبالتالي تقلل من الالتهابات في البشرة وتحسن من مظهرها، كما يوصى باستخدام دقيق الشوفان كعلاج لبعض الأمراض الجلدية الشائعة التي تصيب البشرة مثل الأكزيما.

ذو قيمة غذائية كبيرة

يحتوي الشوفان على العديد من العناصر والمعادن التي يحتاج إليها الجسم مثل: