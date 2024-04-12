بورصة الفراخ البيضاء اليوم والبلدي والساسو وأسعار الدواجن للمستهلك في الأسواق “استقرار الحق اشتري”

يتابع المواطنون والمواطنات يوميًا بورصة الفراخ البيضاء اليوم، وذلك من أجل التعرف على أسعار الفراخ البيضاء والبلدي وباقي مشتقات الدواجن وأجزائها، ونتابع معكم يوميًا عبر البديل أسعار الدواجن في البورصة اليوم وداخل السوق للمستهلك، فتابعوا معنا لتكونوا على دراية بالأسعار كل يوم.

بورصة الفراخ البيضاء اليوم

وفقًا لما وضحته بورصة الدواجن اليوم عن أسعار الفراخ، فإن الأسعار تشهد استقرار داخل السوق في مختلف الأنواع، سواء الفراخ البيضاء أو البلدي أو الحمراء، وقد استقرت الأسعار اليوم عند هذا المبلغ:

الفراخ البيضاء بأرض المزرعة اليوم سجلت من 85 إلى 86 جنيه مصري، أما للمستهلك بسعر من 95 لسعر 97 جنيه.

الفراخ الساسو اليوم بسعر 89 جنيه مصري بأرض المزرعة، بينما في السوق بسعر يصل حتى 100 جنيه مصري.

الفراخ البلدي اليوم بسعر يصل للمستهلك بمبلغ 131.83 جنيه مصري للكيلو تقريبًا.

كرتونة البيض الأبيض اليوم بسعر 164 جنيه للمستهلك تقريبًا، بينما الأحمر 165 جنيه، والبلدي تصل للمستهلك بسعر 162 جنيه مصري، وقد يزيد السعر على حسب المنطقة.

أسعار أجزاء الدواجن اليوم

وضحنا لكم بورصة الفراخ البيضاء اليوم والبلدي والساسو، وبالنسبة لأجزاء الفراخ مثل البانيه والشيش طاووق والكبدة، فهي على النحو التالي:

كيلو البانيه تراوح ما بين 200 حتى سعر 240 جنيه مصري.

الكيلو من الشيش طاووق بسعر 200 جنيه ويصل حتى سعر 220 جنيه مصري.

الكيلو من الأوراك يبدأ من 90 جنيه ويصل لمبلغ 110 جنيه مصري.

الكيلو من كبدة الفراخ وصل اليوم عند مبلغ 120 جنيه مصري.

علمًا بأن الأسعار قد تزيد أو تقل بعض الجنيهات على حسب المنطقة التي تنتمي إليها.