جابت ارباح بالكوم.. اخر تحديث واتساب الذي يعدل الصور بالذكاء الاصطناعي.. اعرفه عشان تستخدمه

تم إضافة ميزة جديدة مدهشة في تحديث أحدث لتطبيق واتسآب، تتيح تحرير الصور باستخدام التكنولوجيا الذكية، هذه الميزة ساهمت في زيادة الأرباح بشكل كبير لشركة ميتا صاحب التطبيق، الآن يمكن للمستخدمين تخصيص صورهم قبل مشاركتها، حيث يمكنهم اختيار العديد من الخيارات المتاحة لتعديل الصور بذكاء اصطناعي، على سبيل المثال، يمكنهم تغيير خلفية الصورة بشكل سهل، ببساطة عبر النقر على الأيقونة المخصصة للتعديل واختيار إحدى الخيارات المتاحة، وفي هذا المقال سوف نعرف اخر التفاصيل الخاصة بهذا التحديث، فقط تابعوا معنا.

تحديث واتساب

بعد التحديث الأخير لتطبيق واتس آب، نتواصل لاكتشاف الميزات الجديدة، حيث يعلن أن الاستكشافات المتعلقة بتطبيقات المراسلة متزايدة، يشير الإعلان إلى أن الإصدار التجريبي الجديد لواتساب على نظام الأندرويد يعمل على تطوير أداة تحرير الصور باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، يجب التنويه إلى عدم إمكانية اختبار هذه الميزة في الوقت الحالي، حيث تظل قيد الفحص والتطوير من قبل المسجلين لتلقي الإصدار التجريبي الخاص بها.

اخر تحديث لواتساب

بعد التحديث الأخير لتطبيق واتس آب، اكتشفنا ميزة جديدة تضاف إلى قائمة المزايا المتنوعة، يأتي هذا الإصدار بتحسينات في تبادل الصور، حيث يمكن الآن للمستخدمين التمتع بميزة الرمز الأخضر لجودة عالية “HD”، والتي تتيح لهم استعراض الخلفيات وتوسيع الصور بسهولة وفاعلية أكبر، هذه الخطوة تعزز تجربة المستخدم وتمنحهم المزيد من الخيارات لتحسين جودة صورهم دون أي تكلفة إضافية.