برنامج سكني|.. هل يمكن لشخص يملك صك أرض التقديم ببرنامج سكني؟ وما هي الشروط المطلوبة للتسجيل في البرنامج؟

جاء سؤال من أحد المواطنين داخل المملكة السعودية إلى الجهة المختصة ببرنامج دعم سكني فيما يخص أهلية الحصول على الدعم، وقد جاء السؤال حول امتلاك الشخص لصك أرض ومدى تأثير ذلك على التقديم على برنامج دعم سكني، فما هو رد برنامج الدعم على ذلك السؤال وهل يمكن لشخص يملك صك أرض التقديم ببرنامج سكني؟ تابعونا في السطور التالية لمعرفة التفاصيل الكاملة للأمر.

هل يمكن لشخص يملك صك أرض التقديم ببرنامج سكني؟

يعد برنامج دعم سكني من برامج الدعم التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة السعودية، ونظرا لاهتمام عدد كبير من المواطنين بالحصول على ذلك الدعم فقد ورد إلي الموقع الرسمي لبرنامج دعم سكني سؤال من أحد المواطنين ينص على أنه في حالة امتلاك شخص ما صك أرض، هل يمكن للمواطن في هذه الحالة التقديم على دعم سكني أم لا، وقد قامت الجهة المعنية ببرنامج دعم سكني بالرد على ذلك السؤال بأن وجود صك أرض لا يؤثر على استحقاق المواطن لدعم سكني.

شروط الحصول على دعم سكني 2024

هناك عدد من الشروط التي تم وضعها من قبل برنامج دعم سكني، وعلى جميع الراغبين في التقدم إلى البرنامج استيفاء تلك الشروط والتي تتمثل في النقاط التالية: