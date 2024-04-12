“باي باي لقشرة الشعر المزعجة” حيل سحرية من مطبخك للقضاء عليها نهائيًا!

كيفية التخلص من القشرة بشكل نهائي؟ أصبحت محركات البحث على جوجل مليئة عن هذا السؤال، نتيجة لمعناه الكثير من الفتيات والسيدات من القشرة أو الإكزيما، مما يضطر الكثير إلى استخدام منتجات العناية بالشعر التي تحتوي على مواد كيميائية التي تؤدي إلى كثرة القشرة في الشعر أكثر، أثبتت الكثير من الدراسات مدى فعالية الوصفات الطبيعية لاستخدامها في الشعر، لذلك جئنا إليكم بأفضل ماسك لازالة القشرة من الشعر بأقل التكلفة والخطوات البسيطة.

ماسك لازالة القشرة من الشعر

قشرة الشعر من أكثر الأمور التي تزعج الكثير من الفتيات، نظرا لكونها تسبب رائحة كريهة في الشعر مما تسبب احراج للكثير، خاصة السيدات المتزوجات، لذلك جئنا إليكم بأفضل الوصفات الطبيعية، للتعرف عليها، تابعي فيما يلي:

وصفة الألوفيرا

تعتبر من أكثر الوصفات التي تساعد على التخلص من القشرة بشكل نهائي:

المكونات:

هلام الألوفيرا طازج.

طريقة التحضير:

ندلك فروة الرأس بهلام ألوفيرا.

نغسل الفروة بعد أن يجف الوفيرا بها.

وصفة الألوفيرا مع العسل

المكونات:

أربع ملاعق من هلام اوراق الوفيرا.

ملعقتين من العسل.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

نخلط الهلام مع الليمون والعسل، نخلط المكونات، نضع المزيج على فروة الرأس.

نغسل الفروة بعد أن يمر نصف ساعة.

ماسك الليمون والبصل

مزيج الليمون والبصل من أكثر الوصفات التي تساعد على القضاء على القشرة بشكل نهائي، للتعرف على كيفية تحضير ماسك الليمون والبصل، تابعي فيما يلي:

المكونات:

بصلة حجمها متوسط.

ملعقة عصير ليمون.

طريقة التحضير:

نهرس البصلة.

نخلط البصل مع الليمون.

نضع مزيج على فروة الرأس، يترك لمدة دقائق.

نغسل الشعر بالشامبو والماء.

ماسك الليمون والنيم

المكونات:

حفنة ورق تيم.

عصير الليمون.

طريقة التحضير:

نطحن ورق تيم.

نخلط ورق تيم مع عصير الليمون.

نضع مزيج على فروة الرأس، يترك لمدة نصف ساعة.

يغسل الشعر بالشامبو.

ماسك خل التفاح المخفف

المكونات:

¼ كوب خل التفاح.

¼ كأس ماء.

طريقة التحضير:

نخلط خل التفاح مع الماء.

نسكب المزيج على الفروة.

نغسل الشعر بالماء بعد مرور ربع ساعة.

ماسك خل التفاح وزيت الزيتون

المكونات:

كأس خل تفاح مخفف.

عشرة نقط زيت شجرة الشاي.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير: