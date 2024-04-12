بعد تعديله/.. إليك موعد صرف راتب معاش التقاعد 2024 وفقاً لآخر المستجدات

تداولت بعض الأنباء في الآونة الاخيرة حول قيام المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن توحيد موعد صرف راتب معاش التقاعد لجميع المواطنين البالغين سن التقاعد من العاملين في النظام المدني والعسكري داخل المملكة، فمتى يكون ذلك الموعد وما هي العلاقة التي تربطه براتب معاش المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، إليكم تفاصيل ذلك الأمر لاحقا.

موعد صرف راتب معاش التقاعد 2024

بقرار من مجلس الوزراء السعودي بأن يتم دمج كلا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد والعمل سويا من أجل توحيد موعد صرف راتب معاش التقاعد لجميع المواطنين داخل المملكة، ويعود الهدف من ذلك القرار هو توحيد الإجراءات اللازمة لحصول المواطنين من المتقاعدين ومستفيدي الضمان الاجتماعي على راتب المعاش المقدم لهم بشكل شهري، وبناء على ذلك القرار فمن المقرر أن يتم العمل به وصرف راتب معاش التقاعد بداية من الأول من شهر مايو القادم للعام الحالي 2024.

وقد بينت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن راتب التقاعد، فإنه سيتم صرف راتب التقاعد في أول يوم من كل شهر ميلادي من تاريخ البدء في تنفيذ القرار، على أن يستمر الأمر على هذا الوضع طوال مدة سير القرار الجديد ما لم يتم صدور أي قرارات أخرى تغير من ذلك.

موعد صرف راتب معاش التقاعد لشهر مايو

بناء على القرارات الجديدة فإنه من المقرر أن يتم صرف راتب التقاعد في تاريخ 1 من شهر مايو القادم، ويعد ذلك الصرف هو صرف مقدما لمعاش شهر مايو وليس كما كان موعد الصرف السابق في يوم 25 كل شهر ميلادي، ومن أجل الحرص على عدم تأثر المواطنين بذلك القرار فإن راتب التقاعد لشهر ابريل سوف يتم صرفه في الموعد السابق له بتاريخ 25 من أبريل، أما عن شهر مايو فسيكون في بداية الشهر.