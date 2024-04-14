استعلم من هنا.. كيفية الاستعلام عن وضعية منحة البطالة في الجزائر 2024 والشروط اللازمة

يبحث الكثير من المواطنين الجزائريين عبر مواقع التواصل المختلفة عن الوضعية الخاصة بمنحة البطالة، والتي تقدمها الحكومة الجزائرية للمواطنين الذين لا يوجد دخل ثابت لهم و عاطلون عن العمل، وذلك عن طريق مبالغ نقدية تصرف لهم بشكل شهري للمساعدة من قبل الدولة في الوقوف بجوار المواطن، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم وغلاء الاسعار، ونبين فيما يلي طريقة الاستعلام والشروط المطلوبة.

الاستعلام عن وضعية منحة البطالة في الجزائر 2024

قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن الخطوات الواجب إتباعها حتى يتمكن المواطن الجزائري من الاستعلام عن وضعية منحة البطالة في الجزائر وذلك عن طريق بضع الخطوات نوضحها فيما يلي:

اولا: الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل.

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المتقدم بالاضافه إلى الرقم الخاص ببطاقة التعريف الوطنية الخاصة به بالإضافة الى رقم الهاتف الجوال.

ثالثا: النقر على كلمة تسجيل.

رابعا: سيقوم الموقع بطريقه تلقائية بعرض الوضعية الخاصة بالمتقدم في منحة البطالة.

خامسا: عند رفض الطلب المقدم تقوم الجهات المختصة بذكر سبب الرفض.

شروط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2024

حتى يتمكن المواطن الجزائري من التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2024، قامت الحكومة الجزائرية ممثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل بالإعلان عن بعض الشروط التي يجب توافرها في من يحق لهم الحصول على تلك المنحة وهي كالاتي: