الإجازة الجايا امتى.. موعد عيد الأضحى ٢٠٢٤ في جميع الدول العربية

يعد عيد الأضحى من أهم الأعياد الخاصة بالمسلمين حيث يرغب العديد من المواطنين بالتعرف على موعد عيد الأضحى المبارك، من أجل الإستعداد له بشكل جيد، حيث سيكون هذا العيد إجازة رسمية في جميع القطاعات الحكومية، والخاصة، والجدير بالذكر أن في هذا العيد يستعد المسلمون لشراء الأغنام للتضحية بها ابتغاء رضاء الله، ومن خلال مقالنا هذا سوف نذكر موعد عيد الأضحى 2024، إلى جانب عدد أيام الاجازة في عيد الأضحى 2024.

موعد عيد الاضحى ٢٠٢٤

حسب الحسابات الفلكية التي تم إجراؤها، فعيد الأضحى المبارك سوف يكون يوم الأحد الموافق 17 يونيو 2024، ويتم الجزم بالموعد عند رؤية الهلال، عندها سيتم التصريح بالموعد النهائي لعيد الأضحى، حيث يكون عيد الأضحى يوم 10 من ذي الحجة أما عن موعد وقفة عرفات فتكون اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويقوم فيها المسلمين بالصيام ابتغاء مرضاة الله، حيث لهذا اليوم فضلًا عظيم.

عدد أيام الإجازة في عيد الأضحى 2024

في الغالب في معظم الدول العربية تكون الإجازة بداية من يوم 9 ذي الحجة وهي وقفة عرفات، و4 أيام اجازة عيد الاضحى المبارك وتختلف الإجازة تبعًا لكل دولة فمنهم من يحدد 5 أيام، وبعض الدول يكون أسبوعًا كاملًا، وبه يتبادل المسلمون رسائل التهنئة في العيد.

وقد تختلف اجازة عيد الأضحى تبعًا للقطاع فالقطاع الخاص يقوم بتحديد ثلاثة أيام فقط، وهو يعتمد بشكل أكبر على قرار صاحب العمل.

العيد الكبير يوافق يوم كام 2024

سيوافق العيد الكبير يوم الأحد 16 من شهر يونيو لعام 2024م، أي أن وقفة عرفات ستوافق السبت 15 من شهر يونيو، حيث يتعمد تحديد موعد وقفة عرفات على رؤية هلال شهر ذي الحجة، وسوف يتم إعلان اليوم في الدول العربية الإسلامية عقب استطلاع الهلال مباشرة، وبعدها يتعرف جميع الأشخاص على الموعد بشكل دقيق.