بطريقة سهلة وسريعة اعملي كفتة الحاتي بطعم ولا أروع

كفتة الحاتي هي واحدة من أطباق المطبخ العربي اللذيذة والمشهورة وإليك طريقة عمل كفتة الحاتي، وتعتبر كفتة الحاتي من الأطباق الشرقية التقليدية، وتشتهر بشكل خاص في بلاد الشام والعراق، وتعتبر من الأطباق الشعبية والمحبوبة في تلك البلاد وسائر البلاد العربية.

المكونات اللازمة لكفتة الحاتي

– 500 غرام من لحم البقر المفروم.

– 1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة ناعما.

– 2 فصوص ثوم مدقوقة.

– 1/4 كوب من البقدونس المفروم.

– 1/4 كوب من النعناع الطازج المفروم (اختياري).-

1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

– 1 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

– 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود ناعم.

– 1/2 ملعقة صغيرة من البهارات الحارة (حسب الرغبة).

– ملح حسب الذوق.

– زيت نباتي للقلي.

طريقة تحضير كفتة الحاتي

1. في وعاء كبير، قم بخلط لحم البقر المفروم، البصل المفروم، الثوم المدقوق، البقدونس المفروم، النعناع المفروم (في حالة الرغبة)، الكمون المطحون، الكزبرة المطحونة، الفلفل الأسود المطحون، البهارات الحارة والملح، ويتم خلط جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.

2. شكل الخليط إلى كفتة بحجم متوسط وضعها في طبق.

3. سخن الزيت النباتي في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

4. أضف الكفتة إلى المقلاة وقلبها برفق لتحمر من الجميع جوانبها، قد يستغرق ذلك حوالي 10-15 دقيقة تقريبا.

5. عندما تصبح الكفتة ذهبية اللون ومطهية تماما من الداخل، قم بنقلها إلى طبق يحتوي على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

6. قدم كفتة الحاتي ساخنة كوجبة رئيسية أو ضمن وجبة مع الأرز والسلطات الجانبية.

بالهناء والشفاء! تستطيع الآن الاستمتاع بكفتة الحاتي اللذيذة.

تعرف على بعض المعلومات الإضافية حول كفتة الحاتي

. تتكون الكفتة الحاتي من لحم مفروم: يتم استخدام لحم البقر المفروم كمكون رئيسي في صنع الكفتة الحاتي، لكن يفضل استخدام لحم البقر المفروم بنسبة دهنية معتدلة للحصول على نكهة وقوام مثاليين.