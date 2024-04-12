“عشاق المسلسلات والبرامج” استقبل تردد قنوات MBC الجديد على النايل سات 2024 بدون تشويش

تعتبر قناة ام بي سي من أكثر القنوات الفضائية التي استطاعت تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة، نتيجة فيما تقدمه من محتوى، حيث تحرص على إتاحة أفضل المسلسلات الحصرية بأفضل جودة وصورة بدون تشويش أو إعلانات كثيرة، إضافة إلى أنها تهتم برضا جميع الأذواق العامة من خلال شراء مسلسلات متنوعة مثل الدراما، الكوميدي، أيضا تقدم أحدث أفلام وبرامج متنوعة، مما اضطر الكثير من المتابعين إلى البحث عن تردد قنوات MBC على النايل سات مع كيفية تنزيلها، لأننا نحرص على تقديم كل ما هو جديد وفرنا لكم تردد ام بي سي.

تردد قنوات MBC على النايل سات

تتسابق الكثير من القنوات حول تقديم أفضل المسلسلات الحصرية، لكن تعتبر قناة ام بي سي من القنوات المميزة، حيث تقدم أحدث الأعمال الدرامية بأفضل تقنية، لذلك يكون عليها إقبال من قبل الكثير من المواطنين في مختلف بلدان العربية، إضافة إلى أنها مجانية، لا تحتاج إلى دفع رسوم اشتراك مثل القنوات الأخرى، لذلك وفرنا تردد MBC، للتعرف عليه، تابع فيما يلي:

تردد قناة MBC1 على النايل سات

التردد: 11559.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة MBC2

التردد: 12284.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة أم بي سي 3 الجديد

التردد: 1159.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة أم بي سي عرب سات

التردد: 11740.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

تردد قناة MBC4

التردد: 11559.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة MBC Bollywood

التردد: 12284.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

خطوات ضبط تردد قنوات ام بي سي على جهاز الاستقبال

بعد أن تعرفنا على تردد قنوات ام بي سي على الأقمار الصناعية، دعونا نتعرف على كيفية ضبط تنزيل القنوات، تابع الخطوات التالية:

اضغط على قائمة الإعدادات، باستخدام ريموت التحكم.

انقر على البحث اليدوي، ثم اختر القمر الصناعي الذي تريد استقبال القناة عليه.

ادخل البيانات التردد التي تتعلق بالقناة الخاصة بك.

انقر على البحث.

اضغط على حفظ.

قدمنا لكم اليوم تردد قنوات MBC على النايل سات مع كيفية تنزيلها، قومي بتنزيل قنوات ام بي سي من أجل الاستمتاع بمشاهدة أحدث المسلسلات الحصرية.