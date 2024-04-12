ميعاد شم النسيم ٢٠٢٤ فلكيًا.. عُطلة رسمية تنتظر المواطنين خلال شهر شوال + إجازات عام 2024

بعد مرور عُطلة عيد الفطر المبارك، ينتظر المواطنين والمواطنات عطلة رسمية أخرى خلال شهر شوال، والتي هي عطلة شم النسيم، ونجد المواطنين والمواطنات يتساءلون عن ميعاد شم النسيم ٢٠٢٤ ومتى إجازة عيد شم النسيم بمصر للموظفين والعاملين في مختلف القطاعات، ونوضح لكم متى الإجازة وقائمة العُطل الرسمية بمصر خلال عام 2024، فتابعوا معنا.

ميعاد شم النسيم ٢٠٢٤

شم النسيم يكون مع بداية شهر الربيع 2024، وقد بدئت بالفعل أول أيام الربيع يوم 20 من شهر مارس لعام 2024، ويُعتبر شم النسيم هو واحدًا من الأعياد القديمة التي يحتفل بها المصريين منذ 4 آلاف سنة تقريبًا، حيث هو عيد متوارث عن الفراعنة، وهذا اليوم يكون إجازة رسمية.

والإجازة التي تنتظر المواطنين والمواطنات بعد عيد الفطر المبارك وخلال شهر شوال هي عُطلة عيد شم النسيم، ويبحث الكل الآن عن تاريخ شم النسيم، ووفقًا للحسابات الفلكية فإن ميعاد شم النسيم 2024 هذا العام سيكون في الموعد التالي:

يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 – 27 من شوال من عام 2024.

الإجازات الرسمية في مصر 2024

وضحنا لكم ميعاد شم النسيم ٢٠٢٤، وهو إجازة ضمن قائمة الإجازات في عام 2024، بينما بقية الإجازات في هذا الموعد:

عيد العمال 1 مايو.

شم النسيم 6 مايو.

عيد الأضحى من 17 يونيو إلى 20 يونيو 2024.

ثورة يونيو يوم 30 يونيو 2024.

رأس السنة الهجرية 8 يوليو.

المولد النبوي 16 يوليو.

ثورة 23 يوليو يوم 23 يوليو 2024.

انتصار أكتوبر يوم 6 أكتوبر 2024.

وتِلك الإجازات هي إجازات رسمية مدفوعة الأجر للموظفين والموظفات بمختلف قطاعات الحكومة المصرية، وتكون إجازة للطلاب أيضًا في حالة الدراسة.